Robos en buses de Quito: detienen a cinco implicados en el delito

Los sospechosos se aprovechaban de las aglomeraciones dentro de los buses para robar celulares y billeteras

Imagen referencial. En los buses, los implicados robaban celulares y billeteras.

El 18 de agosto de 2025, la Policía Nacional ejecutó el operativo “Ordinario 7446” en Quito, logrando la detención de cinco personas sospechosas de cometer robos a usuarios del transporte público en distintos puntos de la ciudad.

Te invitamos a leer: 47 obras viales en Quito continúan paralizadas por la falta de asfalto

La acción estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, que ya venía tras la pista de este grupo tras denuncias recurrentes de las víctimas.

Un perro fue rescatado en Quito tras ser agredido por un menor de edad Leer más

Según información oficial, los sospechosos se aprovechaban de las aglomeraciones dentro de las unidades para sustraer celulares, billeteras y otras pertenencias sin ser detectados.

El historial delictivo de los detenidos

Entre los aprehendidos en el sector del Bicentenario, en el norte, figura una mujer con un amplio historial delictivo que incluye hurto, robo, asociación ilícita y amenazas. Otros dos detenidos también registran antecedentes por robo y asociación ilícita.

Durante el operativo, que incluyó tareas de vigilancia y seguimiento, se incautaron siete teléfonos celulares que estarían vinculados a los delitos investigados.

De acuerdo con la Policía, este tipo de operativos se enmarca dentro de las estrategias policiales para combatir la delincuencia en el sistema de transporte público, uno de los espacios más vulnerables para los ciudadanos debido a la alta concentración de pasajeros, especialmente en horas pico.

RELACIONADAS Sismos cercanos al volcán Cotopaxi plantean la revisión de planes de contingencia

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a denunciar si ha sido víctima de robo y a tomar precauciones al usar el transporte urbano.

APREHENDIDOS POR ROBO 🚓



Aprehendimos a 04 ciudadano por el delito de robo a personas, con antecedentes penales. En el sector del Bicentenario #UIO, durante patrullajes preventivos.



INDICIOS

✅07 terminal móvil #ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/FUQm0LNf0i — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) August 19, 2025

Cuatro presuntos extorsionadores capturados

Ese mismo día, se ejecutó el operativo “Libertad 602” que dejó como resultado la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente involucrados en el delito de extorsión en Quito.

Según el reporte oficial, la investigación inició tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber recibido mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de 15.000 dólares para evitar represalias contra su vida y la de su familia.

RELACIONADAS Un perro fue rescatado en Quito tras ser agredido por un menor de edad

Con base en la denuncia, la unidad especializada de la Policía desplegó un operativo en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, donde se concretó la captura de los sospechosos.

Los detenidos registran antecedentes por asesinato, tenencia de armas y uno de ellos tenía boleta de captura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!