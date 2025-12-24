Influenza variante K en Ecuador se originó por familiares llegados de España

Autoridades confirman que el caso de influenza variante K detectado en Ecuador tuvo origen en España

Referencial.Autoridades confirmaron que la variante K de la influenza detectada en Ecuador tuvo origen en familiares llegados desde España.

El primer caso de influenza A(H3N2) variante K detectado en Ecuador se registró en un niño del sur del país y se originó por el contagio de familiares procedentes de España, confirmó este miércoles 24 de diciembre, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco.

Según explicó el funcionario, el menor no viajó al exterior, pero tuvo contacto directo con parientes que arribaron recientemente desde el país europeo, donde se ha identificado la circulación de esta variante.

Detección temprana y cerco epidemiológico

Carrazco aseguró que el caso fue identificado de manera oportuna, lo que permitió activar de inmediato los protocolos sanitarios. En total, catorce contactos cercanos del niño fueron evaluados por el personal de salud.

Ninguno de ellos presentó síntomas compatibles con la enfermedad, aunque, como medida preventiva, se ejecutó un cerco epidemiológico para descartar una posible cadena de contagios y reforzar la vigilancia en la zona.

Origen genético de la variante K

Los análisis de laboratorio realizados por el Ministerio de Salud Pública permitieron establecer el origen del virus. “El origen genético es de España”, señaló Carrazco durante una entrevista en un medio local.

El subsecretario recordó que España es uno de los principales destinos de migración ecuatoriana y que, durante las fiestas de Navidad y fin de año, se incrementa el ingreso de ciudadanos desde ese país, lo que eleva el riesgo de introducción de nuevas variantes respiratorias.

Autoridades piden calma a la ciudadanía

El funcionario enfatizó que la influenza A(H3N2) circula en Ecuador desde hace décadas y que la variante K, identificada en el hemisferio norte en junio de 2025, no representa un mayor nivel de gravedad.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, esta variante no incrementa las hospitalizaciones, aunque sí tiene una mayor capacidad de contagio. “No estamos hablando de una nueva pandemia”, recalcó, al tiempo que insistió en la importancia de mantener medidas de autocuidado.

El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado para que la ciudadanía se vacune contra la influenza. Cortesía.

Vacunación disponible para toda la población

Como principal estrategia de prevención, el Ministerio de Salud Pública mantiene activa la campaña de vacunación contra la influenza. Actualmente, el país dispone de 4,5 millones de dosis.

Tras concluir la inmunización de los grupos prioritarios, desde este miércoles 24 de diciembre, el proceso se amplió al resto de la población, con el objetivo de reducir la transmisión del virus durante la temporada invernal.

Mantenemos activa nuestra campaña de vacunación contra la influenza. 💉



Si eres parte de los grupos prioritarios acude al Centro de Salud más cercano y solicita la vacuna. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/kUbvYxjk7O — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 19, 2025

