MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
Municipio rescata familia de zarigüeyas en operativo de limpieza.Cortesía

Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

Durante un operativo en Fertisa, personal municipal encontró una familia de zarigüeyas entre desechos y objetos inservibles

Una denuncia ciudadana alertó al Municipio de Guayaquil sobre un predio en la cooperativa 9 de Julio, sector Fertisa, que estaba siendo usado como botadero de basura.

En el lugar, los equipos municipales hallaron llantas, electrodomésticos dañados, muebles y material de construcción que afectaban la movilidad peatonal y la seguridad del sector.

Pero lo que más sorprendió fue el descubrimiento de una familia de zarigüeyas: un macho, una hembra y tres crías.  

¿Qué hizo el Municipio de Guayaquil con las zarigüeyas halladas en Fertisa?

Según la Dirección de Ambiente, los animales fueron rescatados, sometidos a una evaluación médico-veterinaria y quedaron bajo cuidado temporal. Una vez estabilizados, serán reinsertados en su hábitat natural como parte de las acciones de conservación de la fauna urbana.

denuncia municipio guayaquil
Guayaquil: Municipio rescata familia de zarigüeyas en operativo de limpiezaCortesía

Como parte de la intervención, la empresa contratada por el Municipio ejecutó labores de limpieza y retiro de residuos.

E"l Cabildo porteño reafirma su compromiso con el combate al mal manejo de desechos y la protección del ambiente, atendiendo de manera oportuna las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Línea 181", concluyó la entidad que lidera Aquiles Álvarez

