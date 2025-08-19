Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

Durante un operativo en Fertisa, personal municipal encontró una familia de zarigüeyas entre desechos y objetos inservibles

Una denuncia ciudadana alertó al Municipio de Guayaquil sobre un predio en la cooperativa 9 de Julio, sector Fertisa, que estaba siendo usado como botadero de basura.

En el lugar, los equipos municipales hallaron llantas, electrodomésticos dañados, muebles y material de construcción que afectaban la movilidad peatonal y la seguridad del sector.

Pero lo que más sorprendió fue el descubrimiento de una familia de zarigüeyas: un macho, una hembra y tres crías.

¿Qué hizo el Municipio de Guayaquil con las zarigüeyas halladas en Fertisa?

Según la Dirección de Ambiente, los animales fueron rescatados, sometidos a una evaluación médico-veterinaria y quedaron bajo cuidado temporal. Una vez estabilizados, serán reinsertados en su hábitat natural como parte de las acciones de conservación de la fauna urbana.

Como parte de la intervención, la empresa contratada por el Municipio ejecutó labores de limpieza y retiro de residuos.

E"l Cabildo porteño reafirma su compromiso con el combate al mal manejo de desechos y la protección del ambiente, atendiendo de manera oportuna las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Línea 181", concluyó la entidad que lidera Aquiles Álvarez.

