"Si es objetivo, no está mal que un periodista sea hincha" | Pódcast El Jueguito

El segundo capítulo del pódcast de EXPRESO y EXTRA trajo la pregunta: ¿Puede un periodista deportivo ser hincha?

¿Puede un periodista deportivo ser hincha? Esta pregunta abrió este miércoles 20 de agosto el debate entre los integrantes de El Jueguito, el nuevo pódcast de EXTRA y EXPRESO.

José Luis Crespo cree que “para el hincha es imposible pensar que a un periodista no lo mueva algo pasional y, si el colega fue periodista en algún momento, fue hincha de un equipo; es imposible creer que 25 o 30 años después no siga siendo así”.

Entre tanto, el periodista Sttefano Dueñas, integrante del panel, contó un caso que le pasó con un colega: “No voy a decir el nombre, pero me pasó: un colega calificó de falta una acción a favor de su equipo, pero cuando es en contra, la misma falta no lo es”.

Daniel Navas apuntó que “mientras mantenga la objetividad, no está mal que un periodista se declare hincha de un equipo”; sin embargo, no quiso decir de qué equipo es simpatizante.

Existen programas de clubes con periodistas

El Ídolo, Liga TV o Emelec TV son programas dedicados a Barcelona, Liga de Quito o Emelec, respectivamente, que son dirigidos por periodistas, los cuales son identificados con esas escuadras.

¿Cómo ver El Jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

