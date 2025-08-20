Ismael Blanco: de goleador en Barcelona SC a posible debut como técnico en Ecuador

El ‘Zorro’ Blanco reveló que espera la propuesta más sólida para dirigir su primer club profesional de fútbol

El exfutbolista argentino Ismael Blanco, recordado por su paso como delantero de Barcelona SC entre 2014 y 2016, está a punto de cumplir uno de sus grandes anhelos: dirigir en el fútbol profesional.

El Zorro Blanco, como es apodado en el balompié, confirmó a EXPRESO que actualmente mantiene conversaciones con clubes ecuatorianos y que su estreno como entrenador podría darse en la LigaPro.

“Estamos hablando con dos equipos de la Serie B y después con otro equipo de Primera, pero aún nada es confirmado... dependerá del que presente un mejor proyecto”, reveló.

Ismael Blanco (d) jugó en Barcelona SC entre 2014 y 2016. Archivo

Blanco, de 42 años, explicó que junto a su equipo de trabajo esperan una decisión oficial en los próximos días: “Estamos a la espera que se decidan por nuestro cuerpo técnico”.

Cuerpo técnico de Ismael Blanco

En caso de concretarse su llegada, el exatacante arrancaría una nueva etapa en los banquillos acompañado por su asistente Alejandro Frezzoti, exvolante del Ídolo y del Deportivo Cuenca, y el preparador físico Gonzalo Carrasco.

