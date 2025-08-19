¿Barcelona SC se aleja del título de LigaPro? Cinco razones que explican su caída

Un déficit millonario, cambios de timoneles y una plantilla sin recambio alejan al Ídolo de levantar el torneo ecuatoriano

Barcelona SC se aleja de su principal meta: conquistar la corona en el año de su centenario. Exjugadores y socios del Ídolo señalaron cinco razones por las que al equipo torero se le complicaría ganar el campeonato 2025:

1. Problemas económicos

Según el socio José Jorgge, uno de los puntos más críticos son los problemas económicos. En la Asamblea Ordinaria de mayo se aprobó un informe económico que reveló un déficit de 7,3 millones de dólares, lo que incrementó el pasivo del club de 51,9 millones a casi 60 millones de dólares en 2024.

“No respetar presupuestos de ingresos anuales provoca abrir huecos financieros y círculos viciosos que nos llevan al colapso de estar atrasados meses con sueldos de jugadores y personal administrativo… El desastre ya está hecho en nuestro centenario”, lamentó Jorgge.

2. Inestabilidad en el banquillo

Ismael Rescalvo, entrenador torero. MIGUEL CANALES

El manejo del banquillo ha sido otro de los puntos débiles. A Segundo Castillo le retiraron la confianza y, en su lugar, contrataron a Ismael Rescalvo, técnico cuestionado desde su llegada. El español recibió al equipo en la segunda posición, a dos puntos de Independiente del Valle. Hoy marcha tercero, a nueve unidades.

Luis ‘Palito’ Ordóñez, exvolante amarillo, opinó: “A Castillo lo sacaron por mucho menos. Nunca pensé que Rescalvo era la mejor opción. No tenían plata para otro técnico. Ya lo vi en Colombia con Tolima y decepcionó en los cuadrangulares”.

Hinchas del Barcelona SC increparon a Antonio Álvarez en el segundo gol de Macará Leer más

3. Falta de reacción

En la LigaPro 2025, Barcelona SC nunca ganó un partido que empezó con el marcador en contra. De avanzar al primer hexagonal, lo más probable es que le toque puntuar contra equipos de la altura y hacerse fuerte en Guayaquil, donde ha mostrado fragilidad.

Ordóñez recordó: “Cuando quedamos campeones en los años 1981, 1985 y 1987, Barcelona perdía pocos partidos por temporada. Ahora ya lleva 7 derrotas y aún restan 15 fechas. Lo veo muy difícil”.

4. Inexperiencia dirigencial

En las pocas veces que aparece para dar declaraciones, el presidente Antonio Álvarez ha reiterado que en su equipo se “trabaja en silencio”. Pero frases como que no contrataría a jugadores “chimichurri”, dicha en 2024, o promesas para consolidar un equipo capaz de “ganar la Copa Libertadores”, en 2025, contrastan con la realidad: Barcelona fue el segundo club ecuatoriano eliminado de todas las competencias internacionales. Terminó último del grupo B de la Libertadores y no alcanzó el repechaje de la Sudamericana.

5. Una plantilla limitada

Janner Corozo, atacante de Barcelona SC. CORTESÍA

Mientras el líder, Independiente del Valle, cuenta con suplentes decisivos como Michael Hoyos y Junior Sornoza, Barcelona SC depende de que Octavio Rivero no se lesione y de que Janner Corozo mantenga la puntería.

Marcos Mondaini, exatacante que jugó en el Ídolo en la temporada 2008, cuestionó: “El problema de Barcelona ya no pasa únicamente por pelear ese primer puesto, sino que los equipos que están detrás no lo empiecen a alcanzar. Creo que Independiente no tiene rival para la pelea del título… Creo que Barcelona de a poco se empieza a despedir en el año de su centenario”, dijo en el programa Harta Pelota, de La Radio Redonda.

