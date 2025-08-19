Expreso
Guayaquil se prepara para recibir a Ecuador y Argentina en un partido válido por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Guayaquil se prepara para recibir a Ecuador y Argentina en un partido válido por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.EXPRESO

Ecuador vs. Argentina: precios y cómo comprar entradas para el partido en Guayaquil

La Tricolor recibe a la campeona del mundo y los boletos ya tienen fecha de venta

Guayaquil se alista para una fiesta del fútbol. La Selección de Ecuador enfrentará a Argentina el próximo martes 9 de septiembre de 2025, en un partido que podría definir el futuro de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026.

Y si ya estás haciendo planes para estar ahí, toma nota porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya anunció los precios y la fecha de inicio de la venta de entradas para este esperado encuentro por la Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo y dónde se jugará el Ecuador vs. Argentina?

El partido está programado para el 9 de septiembre de 2025 y se disputará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, también conocido como Monumental, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol ecuatoriano.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

La venta de boletos será completamente en línea a través del portal oficial fanfef.com. Los socios bronce del programa FANFEF tendrán acceso preferencial y podrán adquirir sus entradas desde el jueves 21 de agosto a las 14:00. Para el público general, la venta se abrirá el lunes 1 de septiembre a las 10:00.

Precios oficiales de las entradas para Ecuador vs. Argentina

  • Palco alto central (sectores 2, 3, 4 y 7): cuesta USD 150, pero los socios Bronce FANFEF podrán adquirirla por USD 135.
  • Palco alto lateral (sectores 1, 5, 6 y 8): el valor general es de USD 100, mientras que los socios Bronce pagarán USD 90.
  • Palco bajo oeste: estará disponible por USD 100 en general, y USD 85 para socios Bronce.
  • Tribuna este: tendrá un costo de USD 80, con precio reducido a USD 64 para los socios Bronce.
  • General: la entrada más económica cuesta USD 35, y los socios Bronce podrán comprarla por USD 28.
  • Propietarios de suites o palcos: deben pagar USD 75 por su entrada.
  • Adicionales para suite: tienen un valor de USD 100.

