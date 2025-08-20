Expreso
Christian Cueva
Christian Cueva destaca como atacante en Emelec.FREDDY RODRÍGUEZ

Christian Cueva se defiende tras denuncias de fiesta en Samborondón

Ciudad Celeste se convierte en escenario de polémica: testigos señalan a jugadores del Bombillo en fiesta de más de 18 horas

Christian Cueva ha roto su silencio ante las graves acusaciones que lo vinculan con una controvertida fiesta en la exclusiva urbanización Ciudad Celeste, en Samborondón. 

Christian Cueva rompe el silencio tras denuncias en Ciudad Celeste

El jugador peruano, a través de una llamada telefónica, desmintió categóricamente su presencia en el evento que, según los vecinos, duró más de 18 horas y tuvo lugar tras el triunfo 1-0 de Emelec sobre Técnico Universitario

(Te invito a leer: Moradores acusan a jugadores de Emelec por escandalosa fiesta en Samborondón)

"Yo no estuve presente", afirmó Cueva, quien contactó a este medio para aclarar su situación. La polémica se desató después de que residentes de Ciudad Celeste denunciaran una ruidosa celebración en la casa de un jugador del club.

Emelec
Vecinos aseguraron que hubo música a alto volumen, licor y visitas femeninas.Cortesía

Una fiesta que duró 18 horas y generó indignación

De acuerdo con los testimonios recogidos, la fiesta se realizó en el domicilio de un arquero del club y habría comenzado alrededor de las 23:00 del domingo, prolongándose hasta la tarde del lunes. 

Los vecinos reportaron música a alto volumen, consumo de alcohol y la presencia de varias personas, generando múltiples quejas por el ruido excesivo.

“¡Que viva el Tin!”: la frase que encendió la controversia

Entre las frases que se escucharon, los denunciantes aseguran haber oído "¡Que viva el Tin, que viva el Tin!", en lo que parece ser una referencia al delantero José Angulo. 

A pesar de las afirmaciones de Cueva, los testimonios y fotografías entregadas a la prensa sugieren que él y otros jugadores, incluido Angulo, sí habrían participado en la reunión.

Emelec
Christian Cueva es titular fijo en Emelec.FREDDY RODRÍGUEZ

La celebración terminó cuando los jugadores se retiraron, supuestamente "molestos porque no los dejaban vacilar", según un testigo. 

