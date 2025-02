Kenia Os merece respeto: ¿Qué dio origen a esta protesta en redes sociales?

No es la primera vez que los fanáticos de la cantante Kenia Os utilizan la etiqueta "Kenia Os Merece Respeto" para salir en defensa de la artista. Este 24 de febrero tienen una nueva razón para usarla y esta ocupa las tendencias mundiales en la red social X (Twitter).

Esta vez la polémica se encendió a causa del reportero de espectáculos Gabo Cuevas, quien es conocido por ser parte de Radio Fórmula y Venga la alegría. Sus comentarios sobre Kenia Os los dio en el pódcast de la influencer Kimberly Shantal, quien también invitó a Valentino Lázaro como `panelista.

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre Kenia Os?

En ese espacio, que se puede ver en YouTube, dijo: “Kenia Os, que tema que saca, tema con la persona que se involucra. I’m sorry for you, pero es la neta. Belinda, Peso Pluma, Gabito... Si hace un tema contigo, hermana, se va a volver tu novia, porque tiene tan poco cerebro”, expresó. Insinuando que solo inventándose relaciones sentimentales puede hacer sonar sus canciones.

Las dudas de Ela Taubert se resuelven con canciones Leer más

El comunicador utilizó las historias de Instagram para explicar lo que sucedió. "A veces yo opino muy recio (directo) y es mi forma de pensar". Luego subió un vídeo en el que se lo ve saltando y alegre con la siguiente descripción: "Así leo las amenazas e insultos que me hacen los fans de Kenia Os. Vibren bonito". Sin embargo, los fans de Kenia Os exigen disculpas para la artista.

El video compartido por Kimberly Shantal en YouTube tiene más 51 mil reproducciones y casi 500 comentarios, estos últimos, exigiendo que dejen de atacar a Kenia. ¿Saldrá a decir algo la cantante?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!