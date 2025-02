Las dudas de Ela Taubert se resuelven con canciones

Ela Taubert (24) es de esas personas que sienten la vida con intensidad, que se cuestionan todo y que encuentran magia incluso en los accidentes inesperados. Tal y como ocurre en su último estreno, ¿Es en serio?.

En esta charla con EXPRESIONES, cuenta las anécdotas más divertidas (y caóticas) detrás del videoclip, la increíble historia de cómo terminó cantando con Joe Jonas y su conexión especial con sus fans, a quienes llama ‘besties’.

Las miles de preguntas que se hace al día intentan quedar respondidas en esta entrevista, más allá de los títulos cuestionadoras de sus temas de amor.

Porque si algo define a Ela es que siempre, a las 11:11, sigue pidiendo deseos basados en sus múltiples dudas. Y algunos, sorprendentemente, se hacen realidad.

¿Por qué todas sus canciones son preguntas?

Porque yo soy una experta sobrepensadora. Desde pequeña me he hecho mil cuatrocientas preguntas de cada cosa que me pasa. Desde lo más simple, como qué ponerme, hasta si era la persona correcta, o si tomé una buena decisión. Siempre he estado llena de preguntas. También ocurre que en mi casa siempre que son las 11:11 pedimos un deseo y los míos eran cuestionamientos. Eran mil cosas que se me ocurrían antes de pedirlo. Tomé la decisión de titularlos así porque siempre al escribir me llegaban a modo de preguntas.

¿Qué preguntó a las 11:11 de hoy?

Me pregunté si era en serio de que estamos cumpliendo un año desde que salió ¿Cómo pasó? ¡El tiempo pasa muy rápido!

Entonces no ha pasado de la etapa de los tres años en lo que todo se pregunta…

Me quedó para siempre. Le hago preguntas a todo el mundo. Siempre.

¿Cuáles son las que se le hace más fácil contestarse?

La única respuesta que puedo darme es que todo va a estar bien. Es la certeza. Así que me digo: ‘Fresca’. No importa la pregunta, eso siempre es lo que me digo.

Ela Taubert: La vida la cruzó con Joe jonas

En la canción de Cómo pasó? hay una voz masculina en los coros en español. ¿Es la de Joe?

¡Sí, es la de él! Joe con su Duolingo, con el que ha ido aprendiendo español, fue él el que se animó. Quería tener su pedacito en nuestro idioma. Se esforzó mucho por hacerlo. Pero además canta espectacular en su verso en inglés.

Cómo fan de Joe Jonas y toda la industria Disney, ¿cómo se da esta oportunidad de colaboración?

Bueno, es una historia muy linda. Cuando recibo la nominación del Latin Grammy, estaba buscando vídeos míos del pasado para hacer un post muy bonito. Una de ellos era de mí en el que cantaba This is me, de Camp Rock. Y me ataqué a llorar, llena de sentimientos. Así que en ese momento le escribí un mensaje por Instagram, sin ninguna esperanza de respuesta. Allí le decía todo lo que me había inspirado en mi carrera. Pasan los días y recibo una respuesta de Joe. ¡Todavía lo pienso y no entiendo las probabilidades que esto realmente ocurra! Ahí sí, los equipos se pusieron de acuerdo porque nació de él la invitación a hacer una canción juntos. Fue cumplir el sueño de la niña que fui, además de estar compartiendo esta canción tan especial con uno de mis artistas favoritos.

¿Qué le puso Joe en ese mensaje?

Cuadramos una cita para conocernos en Nueva York y poder compartir en una canción. Él la escuchó y le gustó muchísimo. Ya luego la disquera (Universal Music) fue la que hizo posible que la cantemos juntos en los Grammy latinos.

Se viene el tour de 20 años de los Jonas. ¿Cómo lo vivió como fan?

Me alegré mucho y ver esto que van a empezar a hacer es una bendición muy grande. Es un impacto muy bonito el que ha tenido con nosotros los fans que crecimos con su música.

¿A qué otro artista le escribe mensajes?

Casi que todos los días le pongo algo a Taylor Swift. ¡Es que uno nunca sabe! Los sueños, que aunque se vean muy loco, se pueden cumplir.

¿Cómo se lleva con sus fans?

Yo les llamo ‘besties’, como mis mejores amigos. Una vez a la semana me doy el tiempo de conversar con ellos. Lo más loco que hecho con ellos es hacerme tatuajes juntos. Una fan de Puerto Rico se puso mi firma y yo una mariposa, que es el símbolo que uso en todo. Pero ellos también son muy respetuosos.

En un mes estará en el Estéreo Picnic. ¿Cómo será esta presentación?

Aún es sorpresa. Estamos preparando cosas bacanas, porque es la primera ocasión en la que estaré en un festival. Estamos organizando cositas. Yo quiero verme a todos, a Olivia Rodrigo, Benson Boone, Tata McRae y Justin Timberlake.

¿Es en serio que eso ocurrió?

¿Cuántos panes quemó en la grabación del videoclip de Es en serio?

¡Uy, solo esos! Y fue sin querer, que fue lo peor de todo. No tenía que pasar. Fue tan chistoso, pero tenía tanto que ver con el vídeo, por eso los dejamos. Es real esa acción y yo me los iba a comer. De todas las cosas que podían pasar, ocurrieron las peores. Como lo de la ducha. En esa escena no se debía de prender y sí me mojó. Pero se explotó y casi se daña la cámara. ¡Fue un pequeño gran accidente! Casi me quedo endeudada con ese equipo (risas).

Y esto va muy en onda con el nombre de la canción…

Sí, es un ¿es en serio?

¿Qué otra anécdota ha ocurrido tras la publicación de este tema?

Ha sido uno de los más divertidos que hemos hecho. Y también la mejor forma de capturar eso te pasa cuando tienes el corazón roto y nada te sale bien. Y el mensaje está en que tu familia y tus amigos siempre van a llegar a socorrerte.

¿Los amigos siempre salen al rescate?

Yo sí creo. La familia y los amigos son lo mismo.

¿Qué tan en serio se toma las cosas que van ocurriendo en su vida?

Estoy entre ser muy seria con mis cosas y dejar todo a la suerte. A veces, me tomo la vida más tranquila diciéndome que todo pasa por algo y voy fresca. Pero las cosas del trabajo siempre son de mucha presión y con perfección. Pero, sabes, ¿cuándo me tomo todo muy a pecho? Cuando estoy viendo una película. Me ocurre que la estoy mirando y me ataco a llorar y es muy personal, como si me hubiera pasado a mí. Lloro y lloro. Ir al cine conmigo no es buena idea (risas).

Muy amiga de Johann Vera

Ela es parte importante de la nueva etapa musical del guayaquileño Johann Vera, quien presentó su nuevo disco Nada Importa en Verdad. Aquí lo explica. "Johann Vera es un gran amigo para mí. Me hace muy feliz ponerle un granito de arena en una canción tan importante para él. Johann está tranquilo y es un gran regalo que me ha dado la vida. Me hace reír tanto. Yo normalmente no compongo para otros artistas y Clóset fue un caso especial y le está yendo muy bien".

