Fiebre: Ámame suavecito, el éxito de Sharon a modo de reflexión

Las palabras “Ámame suavecito” no pueden ser leídas por un ecuatoriano sin que la melodía de tecnocumbia del mismo nombre llegue a su cabeza. Incluso, inconscientemente se le escapa un movimiento de manos y de cadera al tararearla. Así es, la canción está grabada en nuestra memoria. Ya sea en la voz de Sharon, La Hechichera (que la popularizó en Ecuador) o de Gilda, en su versión original, el tema es coreado en masas y parte infaltable en la fiestas populares.

Fiebre presentará este año el disco Planeta Abandono. Cortesía

Este 2025 suena con una versión más pausada e introspectiva. La cantante quiteña Fiebre es quien se apodera del tema en el que, además de su voz, destacan el piano y el violonchelo.

La intérprete, que se dio a conocer en el país en el 2020 con la publicación de Rush, tema que fue parte del soundtrack de la serie Rebelde de Netflix, continúa con su interés por jugar con los sonidos y experimentar. Aunque estos se encuentren lejos de las fronteras de su música, acercarlos a la manera en la que crea es el gran reto.

Fiebre, proyecto musical de Fernanda Bertero, es una estrella pop experimental. Aunque puede estar del lado más anglo de la música, por el uso de instrumentos electrónicos y el spanglish, para este último álbum al que titula Planeta abandono tiene una acercamiento a géneros latinos como la cumbia y las rancheras. Pero no hay cómo encasillarlo, Fiebre suena a Fiebre. Y también se ve como ella, un trabajo conceptual y visual en el que trabaja de lleno también desde la indumentaria y la estética de sus trabajos visuales.

Este Ámame suavecito, que une a la música de cámara con la chicha, también reflexiona sobre la letra y su intención dentro de este Planeta abandono.

Se esperaba que el disco saliera en 2024, ¿por qué se retrasó?

El plan del año anterior no se pudo dar. Queríamos que el álbum estuviera para todos en octubre. Los cortes de luz complicaron todo plazo y decidí tomarme más tiempo. También hay una colaboración extra que será sorpresa. El álbum lo hice en Barcelona, pero he ido agregando cosas y hacerlo nos ha tomado más tiempo.

Escena del videoclip Tocar el cielo. Cortesía

¿Cómo te afectó a ti como artista lo de los cortes de energía?

Nos afectó a todos y me hizo entrar en un modo algo surrealista. Soy una persona muy nocturna y sentía como que me desenchufaban de la fuentes, por lo que me quedaba sin hacer mis actividades. Pero cantaba un poco y luego dormía temprano. Después fue cambiando ese mood y me organizaba. Si lo hablamos desde la política, esto se pone intenso, pero si puedes verlo de un modo humano era aprender de la resiliencia. Pero obviamente me hizo bastante crítica de la situación del país. Estamos en un momento muy tenso en lo político y social.

¿Estas temáticas se ven reflejadas en las canciones de Planeta abandono?

Me pasa mucho con mi música que hay una resignificación y se complementa con muchas cosas. Muestra los dos lados de una moneda: ver el positivo de abandonarse a las cosas, al presente, dejarse llevar. Pero en el negativo, si te abandonas a cualquier cosa, lo haces contigo mismo y te pierdes. Además de esta dualidad, hay un lado más macro. Tiene presente una distopía sobre la política que es una locura, los recursos faltan. Siento que es un reflejo de abandonar este planeta. Más que una crítica es una reflexión.

¿Cuál es la canción que engloba todo lo que quieres decir en el disco?

Se llama Cero Empt, que es cero empatía. Es la que sale con el álbum este 21 de marzo. Es la primera que escribí para este proyecto. Es el tema más trap y empoderado que he hecho. Hablo mucho del poder a nivel social, personal y poder desenmascararlo. Es como que se lo gritaras a quien decide por nosotros. Yo soy una persona altamente empática y decirle a alguien que no la tengo es muy fuerte para mí.

En redes contabas que Planeta abandono tiene una cuestión más personal y romántica. Habla de una ruptura amorosa…

Este disco lo escribí durante una relación que fue como una epopeya teatral griega. Jamás pensé vivir algo así. Algunas canciones hablan de abandonarse a una relación abusiva y tóxica. Escribir Ámame bien, uno de los temas, también te hace pensar que no deberías decirle algo así a alguien. Es para mí hablar de todo sin escrúpulos y sin juzgamientos. Cada canción es una forma de mostrar la cero empatía a ciertas cosas y poner mis límites.

Ámame suavecito a su estilo

Hacer un cover de Ámame suavecito (escrita por Gilda) no estaba en sus planes, pero cuando llegó la invitación del proyecto Flora Beats para sumarse a la sesión en vivo, se decidió por el tema que llevaba años sonando en su cabeza.

“Hace varios años me conecté mucho con la comunidad queer en Quito. Ellos tienen a Sharon como una musa y desde entonces he podido acercarme a estas canciones y disfrutarlas. He conectado con la chicha y la tecnocumbia y ponerles más atención a los ritmos y las letras”, explica.

La Coya: La voz de Ecuador en Emilia Pérez Leer más

Uno de los requisitos para participar es hacer un cover, algo poco habitual en la carrera de Fiebre. Pero no tuvo que buscar mucho y se decidió por Ámame suavecito, la cual ya era una referencia para la intención que quería reflejar en sus canciones. “En Ecuador ha existido mucho esta separación de estratos económicos en la música. Como quien escucha tecnocumbia es de un estrato bajo, y como yo hago música incluyendo inglés puede estar en el otro extremo. Quería unirlos y demostrar mi parte más lúdica. Era una figura artística válida”, dice y acota: “Tenía potencia y me gusta romper paradigmas”.

La canción le deja ahondar también en temas de género, según cuenta Fiebre. “Hay frases como ‘Nadie más que tú ha de ser mi dueño’, que por un lado me costó decirlo, pero también es parte de Planeta abandono y los diferentes tipos de abuso y poder”.

Expreso Playlist: El primer featuring de Fiebre Leer más

Nueva línea de ropa

La creatividad de Fernanda trasciende su proyecto musical, Fiebre. El diseño de indumentaria también es una parte fundamental de su proceso creativo y se complementa con su faceta musical a través de su marca, Liebre Clothing. Su nueva colección, titulada Generio, es altamente conceptual y utiliza materiales como algodón y casimires. Esta selección de piezas mantiene una estética queer y unisex, aunque toma inspiración en diversos uniformes.

"El nombre lo escogimos por la idea de reflexionar sobre lo genérico y la uniformidad para llevarlo a algo generativo y multiforme", explica Fernanda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!