María Lubidia: la memoria viva del tambor y la palabra

A sus 99 años, doña María Lubidia Quiñónez Solís –a quien muchos en Quinindé conocen con afecto como la Maestra– camina con la serenidad de quien ha recorrido la historia llevando en sus pasos el eco de un pueblo que se resiste a olvidar. Su figura, menuda y fuerte, aún se alza con dignidad en cada ceremonia, en cada danza, en cada palabra que brota de su boca con el peso de siglos de tradición afrodescendiente.

En la última ceremonia de homenaje organizada por autoridades de Quinindé, su presencia desató una ola de emociones. Aunque está por cumplir 100 años, María se puso de pie frente al público, con su falda tradicional ondeando al ritmo de la marimba, y bailó. Bailó con la fuerza de su memoria y el alma de su gente. La vicealcaldesa Carmen Torres y los concejales Edison Casanova y George Reinoso se inclinaron con respeto ante aquella mujer que, sin títulos universitarios, ha sido catedrática de la vida, de la cultura, del alma negra de la ciudad.

“Doña María no es solo una persona, es una enciclopedia viva”, dice Edison Vargas, uno de sus antiguos alumnos del taller de oralidad afro que ella dirigió en los años 90. “Recuerdo que nos sentábamos en círculo a su alrededor y nos contaba las historias de los abuelos que cruzaron los ríos con tambores atados a la espalda, escapando de los ingenios para fundar nuestras comunidades. Aprendí de ella que ser afro no es solo un color, es una manera de respirar el mundo”, concluye.

María no necesitó pizarras y proyectores. Su aula siempre fue la casa de madera donde vive, adornada con telas de colores vivos, fotos antiguas y tambores colgados en las paredes. En ese espacio, centenares de niños y jóvenes aprendieron a entonar cantos fúnebres, a tocar la marimba con respeto, a preparar remedios con plantas del monte y a narrar la historia de su pueblo sin miedo.

“Yo era rebelde. No quería saber nada de ser afro”, confiesa María Alejandra Quintero, hoy promotora cultural de la provincia. “Sentía que era una carga. Hasta que conocí a la maestra. Me habló del tambor como lenguaje, del peinado como mapa de libertad, de la cocina como altar. Me cambió la vida. Hoy, gracias a ella, llevo con orgullo mi turbante”, cuenta entre lágrimas.

Su aporte a la interculturalidad va más allá del folklore. Durante décadas, María fue invitada a encuentros en Esmeraldas, Guayaquil y Quito, donde con su lengua firme reclamaba el derecho de su pueblo a estar en los libros de historia, no como nota al pie, sino como protagonistas. Fue de las primeras mujeres afro en hablar públicamente sobre la espiritualidad ancestral como una práctica viva, no exótica. Reivindicó el congo, el arrullo, el chigualo y la medicina tradicional como saberes que deben convivir con la ciencia y no esconderse.

“Mientras yo respire, voy a seguir bailando, para que no se muera lo que somos”, dijo María Lubidia con voz suave, pero firme, mientras bailaba en medio de su homenaje.

Se honró a la mujer negra

Durante la última semana, varios eventos se llevaron a cabo en la provincia de Esmeraldas para festejar el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana, Negra y Afrodescendiente, que se conmemora cada 25 de julio. Además de reconocimientos a impulsoras culturales destacadas, en San Lorenzo, por ejemplo, se realizó un desfile de modas de atuendos con tientes africanos. También se exhibió el turbante, la gastronomía y los instrumentos locales, de la cultura afroecuatoriana.

