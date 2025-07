Presidente Daniel Noboa cumplió intensa agenda de trabajo en Esmeraldas

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, cumplió este miércoles 16 de julio de 2025 una nutrida agenda oficial en la ciudad de Esmeraldas, marcada por la entrega de importantes obras de infraestructura social y de seguridad, así como por un mensaje directo de respaldo a la provincia en su proceso de reconstrucción y fortalecimiento institucional.

El mandatario arribó pasadas las 10h00 al aeropuerto Carlos Concha Torres, acompañado por los ministros del Interior, John Rainberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. A su llegada fue recibido en un acto protocolario por el gobernador de la provincia, Juan Jaramillo; la prefecta Roberta Zambrano, autoridades locales y representantes del alto mando policial y militar.

La visita se produce en un momento clave para Esmeraldas, una provincia golpeada por la violencia, los efectos de fenómenos naturales y el abandono histórico de gobiernos anteriores, como reconoció el propio presidente durante sus intervenciones públicas. “Aquí no estamos reconstruyendo, estamos cambiando la mentalidad del país. Esta obra es una muestra de que el nuevo Ecuador es posible”, afirmó Noboa con tono enérgico.

Inauguración del CDI César Plaza Monzón

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) César Plaza Monzón, ubicado en la calle Río Santiago y Los Guayacanes. Esta infraestructura, construida con fondos del Gobierno Nacional, permitirá atender a más de 1.500 familias en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el evento, el presidente destacó que este tipo de obras no solo brindan espacios seguros y dignos para el cuidado de los niños, sino que también permiten a los padres y madres de familia salir a trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en buenas manos. “Este es un acto de justicia social y una deuda histórica saldada con Esmeraldas”, subrayó.

Representantes comunitarios también tomaron la palabra, como Sara Colorado, madre beneficiaria, quien expresó entre lágrimas su gratitud por la obra largamente esperada: “Hoy nuestros hijos tienen un lugar donde crecer con esperanza y amor. Señor presidente, no se olvide de nosotros, gracias por cumplir”.

Reforzamiento de la seguridad: nueva UPC en Cordero Crespo

Más tarde, el presidente participó en la inauguración de la nueva Unidad de Policía Comunitaria (UPC) tipo A ‘Cordero Crespo I’, una moderna infraestructura equipada para operar 24/7 al servicio de los ciudadanos.

Esta obra es parte de la estrategia nacional para combatir el crimen organizado y recuperar la confianza ciudadana en zonas con altos índices de violencia. En su intervención, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, expresó: “La seguridad no es solo tarea de la Policía, es un compromiso de todos”.

Por su parte, el ministro del Interior, John Rainberg, indicó que esta UPC será un espacio de corresponsabilidad entre la fuerza pública y la comunidad, promoviendo la prevención del delito a través de una relación más cercana con los ciudadanos. “Hoy abrimos un nuevo espacio de confianza y corresponsabilidad. Esto responde a una demanda legítima de los esmeraldeños”, dijo.

En su discurso final, el presidente Noboa lanzó un mensaje directo a los grupos criminales y a sus opositores: “Hoy los terroristas y criminales deben sentir miedo, porque enfrentan a un Gobierno firme, que no se deja chantajear. Hemos ejecutado más de 17.000 operativos y seguiremos golpeando a la delincuencia sin descanso”.

Entrega de dormitorios para 160 militares

Como parte de su agenda en Esmeraldas, el presidente Daniel Noboa también realizó la entrega oficial de nuevos dormitorios para la Infantería Motorizada N.º 12, destinados a albergar a 160 efectivos militares.

Esta obra busca dignificar las condiciones de vida de quienes integran las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el marco del fortalecimiento integral de la seguridad nacional. En su intervención, el Mandatario recalcó que "los criminales deben sentir miedo, porque ahora enfrentan a un Gobierno que no se deja chantajear ni someter", y destacó que la lucha contra la delincuencia se apoya no solo en el despliegue operativo —con más de 17.000 intervenciones policiales en la provincia en lo que va del año— sino también en herramientas jurídicas como la Ley de Solidaridad y posibles indultos a militares procesados por actuar en defensa de la ciudadanía.

Noboa insistió en que la paz y la libertad se construyen con hechos, no con promesas, y que el bienestar de las tropas es parte esencial de su plan para recuperar el país. “Estoy aquí para cumplir. He estado más de una docena de veces en Esmeraldas y lo seguiré haciendo. Nosotros no venimos a criticar, venimos a ejecutar”, sentenció Noboa, recibiendo una ovación de parte de los asistentes al cierre del evento.

