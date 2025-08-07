David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

Norero fue elegido para reemplazar a Felipe Cabezas Klaere. También fue candidato a la vicepresidencia de la República

David Norero, de 40 años, será el nuevo Secretario del Concejo Municipal de Guayaquil.

En la sesión del Concejo Cantonal de este jueves 7 de agosto de 2025, el abogado Felipe Cabezas Klaere dejó de ser oficialmente el secretario del Concejo Municipal, tras su renuncia semanas atrás. La despedida se dio en medio de aplausos y palabras de agradecimiento por parte de los concejales que destacaron su gestión.

Ante la vacante, se propusieron tres nombres para sucederlo: David Norero Calvo, Gabriela Beltrán Muñoz y Jaime Tejada Franco. No obstante, solo Norero cumplía con los requisitos para ser designado, por lo que fue mocionado y elegido con el respaldo de la mayoría de los ediles.

Tras ser posesionado, Norero se dirigió al cuerpo edilicio y a los ciudadanos guayaquileños. En su intervención agradeció la designación y reafirmó su compromiso con la ciudad.

“Es un honor estar aquí para trabajar y ser parte del gobierno municipal de Guayaquil, porque como ciudadano no hay nada más sublime que poder servir a esta ciudad. Hoy más que nunca, Guayaquil está sola porque el Gobierno Central lo ha dejado así. Debemos tener esa antorcha de libertad. Guayaquil es la resistencia y vamos a pelear no solo por los guayaquileños, sino por los ecuatorianos”, expresó.

Durante la sesión, varios concejales como Nelly Pullas, Alfredo Bautista, Blanca López y Solanda Diab dedicaron palabras de reconocimiento a Cabezas Klaere, quien se desvincula del cargo, pero continuará vinculado al Municipio en otra asignación institucional.

El Abg. Felipe Cabezas-Klaere presenta su renuncia como Secretario del Concejo Municipal. El cuerpo edilicio procede conforme al COOTAD y elige como nuevo Secretario al Abg. David Norero Calvo.#ConstruyendoLaCiudadDeTodos — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) August 7, 2025

¿Quién es David Norero Calvo?

David Norero Calvo nació en Guayaquil el 5 de septiembre de 1984. Es abogado con mención en Derecho Público, título obtenido en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde también cursó estudios de posgrado.

Su formación académica incluye un diplomado en Derechos Fundamentales, una especialización en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos, y una maestría en Derecho Constitucional.

En el ámbito político, Norero fue candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 2021, acompañando a Lucio Gutiérrez como binomio del partido Sociedad Patriótica. En esos comicios, obtuvieron el 1,78 % de los votos a nivel nacional.

David Norero también participó en este Municipio como coordinador legal del Cabildo. Ahora, Norero, en su nuevo cargo, será el encargado de dar fe de los actos del concejo, elaborar y custodiar las actas de las sesiones, y administrar la documentación del concejo

Abogado David Norero, coordinador legal del Cabildo, defiende la obra municipal en Ceibos EXPRESO

