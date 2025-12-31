Expreso
MTV se fundó en Nueva York en 1981.MTV

MTV cierra el año con una despedida oficial de la TV musical

Paramount Global ya había adelantado que el 31 de diciembre sus canales de música apagarían sus transmisiones

  • Verónica Cisneros

El 31 de diciembre, Paramount Global ha confirmado el cierre definitivo de varios canales musicales de MTV a nivel mundial. Tras 44 años de historia desde su lanzamiento en 1981 con Video Killed the Radio Star de The Buggles, estos canales dejan de transmitir, adaptándose al cambio hacia plataformas digitales como YouTube, TikTok y servicios de streaming. 

El canal principal MTV HD sigue emitiendo, pero se centra en reality shows como Teen Mom o Geordie Shore, abandonando el formato musical continuo.

El cierre impacta principalmente a canales dedicados a música todos los días. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s (en algunas regiones), Club MTV, MTV Live, MTV Hits, son los progamas que desapareceran del mapa después del corte. 

Detalles del cierre en diferentes países

El apagón inicia en Reino Unido e Irlanda, extendiéndose a Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

En Latinoamérica (incluyendo México), no hay anuncio oficial inmediato, pero podría afectarse en fases posteriores. SAlgunos proveedores como Claro TV en Chile ya removieron canales como MTV Live y MTV 00s.

¿Por qué MTV se despide?

La determinación de MTV por dar fin a esta etapa de transmisión musical se debe a la adaptación de Paramount a la nueva era digital, en la que la música en TV lineal ya nos les resulta rentable cuando pueden acceder a plataforma como YouTube o Spotify. 

Lady Gaga en la sesión de fotos de Mayhem

Lady Gaga nuevamente lidera los MTV Video Music Awards

Además ha existido un cambio de consumo por el auge de videos cortos que han desplazado a la TV tradicional, que MTV popularizó con videoclips icónicos como Addicted to Love de Robert Palmer o Vogue de Madonna.

MTV fue capaz de revolucionar la música y la cultura pop, influyendo en generaciones con audiovisuales, premios y conciertos. 

En redes como X, hay lamentos y reflexiones sobre su legado, con infografías destacando su historia. Algunos rumores sugerían Video Killed the Radio Star como cierre simbólico, pero no se confirmó.

Canciones que marcan el adiós

Cada canal se despidió con canciones simbólicas, reflejando adiós, gratitud y cierre. Marcando así, el fin de una etapa.

  • MTV 80s: Together in Electric Dreams de Phil Oakey y Giorgio Moroder.
  • MTV 90s: Goodbye de Spice Girls (con bloque especial Goodbye From MTV 90s!).
  • MTV 00s: Secuencia con Viva la Vida de Coldplay, Please Don't Leave Me de Pink, Thank You de Dido, y última: Bye Bye Bye de NSYNC.
  • MTV Hits (o MTV Music): Diamonds de Rihanna.
  • MTV Live: Dancing On My Own de Robyn.

