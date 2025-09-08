Sabrina Carpenter, Mariah Carey y Lady Gaga triunfan en los MTV VMA 2025

La joven estrella del pop, Sabrina Carpenter, combina moda setentera y apoyo a la comunidad trans en su show de los MTV VMA 2025.

El domingo 7 de septiembre de 2025, el UBS Arena en Elmont, Nueva York, fue testigo de una de las noches más brillantes del pop global. Los MTV Video Music Awards celebraron una vez más el talento femenino.

RELACIONADAS Lady Gaga nuevamente lidera los MTV Video Music Awards

Esa afirmación se respanda en números. ellas han ganado 22 de los 30 premios entregados a mujeres, y coronaron a Lady Gaga como la artista más premiada de la edición. Desde el primer Moonman hasta la última actuación, la gala combinó espectáculo, moda y momentos emotivos que quedarán grabados en la historia de la música.

Con artistas como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Mariah Carey, Doja Cat, Kenny G, Tate McRae y Ricky Martin, la ceremonia reunió lo mejor del pop estadounidense y mundial.

Aunque Taylor Swift y Selena Gomez estuvieron nominadas, sus ausencias no restaron brillo a un evento cargado de sorpresas, emociones y performances inolvidables.

Lady Gaga: la reina de los VMA 2025

Quitofest 2025: estas son las bandas seleccionadas que participarán en el evento Leer más

Lady Gaga, neoyorquina de 39 años, arrancó la noche llevándose el primer galardón: Artista del año, y luego se consagró también en la categoría de Mejor colaboración por Die with a smile, junto a Bruno Mars.

La cantante apareció vestida con un impresionante look gótico en negro y morado de Marc Jacobs, complementado con flores oscuras en la cabeza, recordando sus icónicas apariciones en ediciones anteriores de los VMA.

Al recibir su reconocimiento, Gaga reflexionó sobre el arte como vehículo para conectar almas y celebrar comunidades. “Espero que mientras navegan por el caos de la vida cotidiana, recuerden la importancia del arte en sus vidas”, expresó.

Aunque no pudo cantar en la gala por su concierto en el Madison Square Garden esa misma noche, su mensaje y presencia dejaron una marca imborrable en los espectadores y en la audiencia mundial.

Ariana Grande: galardón al Video Musical del Año

Ariana Grande se llevó el premio más codiciado de la noche, Video Musical del Año, convirtiéndose en la ganadora mujer número 15 en 20 ediciones. Además, fue reconocida por Mejor Video Pop con Brighter Days Ahead y entregó el premio Vanguardia Musical a Mariah Carey.

RELACIONADAS Así celebró Ariana Grande su nominación al Óscar como mejor actriz de reparto

La intérprete de Florida sorprendió al público con gestos cargados de gratitud: agradeció al equipo de producción, estilistas, familia y hasta al catering.

Su intervención estuvo marcada por la emoción y la admiración hacia Mariah Carey, a quien presentó destacando su técnica vocal y su legado musical. “Como vocalista, solo hay una reina, y es Mariah”, declaró, consolidando el momento como uno de los más emotivos de la gala.

Mariah Carey: espectáculo y elegancia sobre el escenario

Mariah Carey: ¿Cuántos millones que gana cada Navidad? Leer más

Mariah Carey se lució con una actuación que combinó lo más icónico de su repertorio: Sugar Sweet, Fantasy, Honey, Heartbreaker, Obsessed, It’s Like That y We Belong Together.

La diva del pop desplegó una producción espectacular: bata de satén dorada con plumas, botas enjoyadas, un tocador a juego, micrófonos dorados y bailarines vestidos de marineritos, incluso patinadores y violines en vivo.

Al recibir su premio Vanguardia, Carey bromeó sobre el peso de la estatuilla y compartió momentos cariñosos con Ariana Grande. Con una frase que resume la esencia de MTV:

“La música evoluciona, los videos evolucionan, pero la diversión es para siempre”, cerró una de las actuaciones más recordadas de la noche.

Ricky Martin y el Latin Icon Award: poder latino en acción

Sexores: “'Sangre' es un disco para la noche y para la pista de baile” Leer más

El primer Latin Icon Award fue entregado a Ricky Martin, un galardón creado especialmente esta edición por MTV. El puertorriqueño hizo una espectacular aparición: descendió de una plataforma voladora vestido de blanco y negro, rodeado de bailarines y un espectacular juego de luces.

Como muchos esperaban, interpretó un mix de sus temas más emblemáticos y puso a todos a bailar. Livin’ La Vida Loca, Pégate, Shake Your Bon-Bon, Vente Pa’ Ca, María y La Copa de la Vida hicieron que su talento se tomara el UBS Arena.

Ricky dedicó el premio a sus cuatro hijos y agradeció el apoyo del público: “Gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, por eso sigo volviendo”, dijo. Su presentación consolidó una noche histórica para la representación latina en los VMA.

Sabrina Carpenter: talento joven con mensaje social

Sabrina Carpenter se destacó con una actuación espectacular interpretando Tears, de su álbum recién lanzado Man’s Best Friend. La cantante de 26 años combinó estética setentera con mensajes de inclusión, rodeada de bailarines de voguing, drag queens y mujeres trans.

Carteles con mensajes como Dolls Dolls Dolls, Protect Trans Rights y Love Each Other acompañaron la performance, dejando un mensaje potente de respeto y diversidad.

Además, Sabrina ganó los premios a Mejor Artista Pop y Mejor Álbum por Short N’ Sweet. De esa manera, se consolidó como una de las nuevas voces más influyentes del pop actual.

Su espectáculo, que incluyó cambios de vestuario y lluvia sobre el escenario, encantó al público y reafirmó el legado de MTV VMA como plataforma de talento y mensajes culturales.

Actuaciones especiales y homenajes

La gala comenzó con Doja Cat haciendo un guiño a la MTV de los años 80, personificando a Max Headroom, el primer presentador “generado por computadora” de la historia.

Kenny G acompañó la apertura interpretando Jealous Type, mezclando nostalgia y modernidad. La conducción de LL Cool J, sumada a la transmisión en vivo por CBS y Paramount+, mantuvo la energía durante toda la noche, demostrando que los VMA siguen siendo una de las galas más importantes del entretenimiento musical.

Estos son los ganadores del MTV VMA 2025

Video del año: Ariana Grande - “brighter days ahead”

Artista del año: Lady Gaga –

Canción del año: ROSÉ & Bruno Mars - “APT.” –

Artista nuevo: Alex Warren

Artista pop: Ariana Grande

Grupo: BLACKPINK

Álbum: Sabrina Carpenter - “Short n’ Sweet

Colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile

Pop: Ariana Grande - “brighter days ahead”

R&B: Mariah Carey - “Type Dangerous”

Hip-hop: Doechii - “Anxiety”

Latino: Shakira - “Soltera“

Rock: Coldplay - “ALL MY LOVE”

Afrobeat: Tyla - “PUSH 2 START”

K-pop: LISA ft. Doja Cat & RAYE - “Born Again”

Actuación del año de MTV Push: Enero/2025 - KATSEYE - “Touch” - HYBE/Geffen Records

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!