Sabrina Carpenter y su nuevo disco: No apto para mojigatos

Con el disco Man’s best friend se consagra como estrella del pop. Esta es su visión de una fiesta de ruptura.

Tener 25 años y no provocar en la forma de pensar o en las acciones, sería una contradicción en sí mismo. Es la edad precisa para imponer los ideales que estarán el resto de su vida desde una perspectiva mucho más consciente que en la adolescencia. Eso es lo que ha hecho Sabrina Carpenter en su carrera como solista. Y con su más reciente álbum, Man’s best friend, deja claro que no quiere complacer a ningún hombre. Este disco que habla de rupturas y malas experiencias en el amor, maneja a la perfección la provocación y el erotismo como anclas para decirle un par de verdades al género masculino.

El disco presentado el último fin de semana de agosto cuenta con 12 tracks, y que en sus palabras no son para pasarla mal. “Es una verdadera fiesta para el desamor, ¡una celebración de la decepción! Es reírte de ti misma y de tus malas decisiones mientras todo se desmorona, es preguntarte cómo la lealtad y el amor siempre te hacen terminar de mal tercio, dicho con sarcasmo como toda una veinteañera de 25 años”, explicó la artista en su día de lanzamiento.

Si en sus discos pasados hablaba de dos famosos amores (Joshua Bassett y Shawn Mendes), en Man’s best friend podría estar exponiendo parte de su último romance con el actor Barry Keoghan, con quien estuvo algo más de un año y terminó en diciembre de 2024. Así que, por cuestión de vivencias, sí tenía mucho que decir.

El mensaje de la portada

Este 29 de agosto, Sabrina lanzó su Man’s best friend, un proyecto en el que la artista estadounidense utiliza el erotismo y el humor para explorar las contradicciones del amor, el sexo y el poder en las relaciones. Sin embargo, más allá de su música, lo que más conversación ha generado es la portada del disco, que desató uno de los debates culturales más comentados de 2025.

En la imagen, Carpenter aparece de rodillas, con tacones y un vestido negro, mientras una figura masculina, apenas visible, le agarra del pelo. A un lado, un perro con un collar que lleva escrito el título del álbum.

La fotografía mezcla vulnerabilidad, sexualidad y humor negro, pero también ha provocado reacciones encontradas: para algunos, es un gesto de liberación y apropiación de la mirada masculina; para otros, una representación innecesariamente violenta que normaliza la cosificación femenina.

Joaquina presenta Amarillo, basado en una historia real Leer más

¿Libertad o sumisión?

“¿Una mujer usando con libertad sátiras, juegos y su sexualidad en su arte es un retroceso para el feminismo? Deberían revisar su definición de feminismo”, comentó un usuario en redes. Otros, sin embargo, consideraron la imagen “profundamente irresponsable”, recordando que el tirón de pelo fue una de las primeras formas de agresión misógina que algunas mujeres sufrieron en su infancia.

La cantante finalmente abordó la controversia en una entrevista con CBS Mornings, donde explicó que el escándalo le tomó por sorpresa. “Me sorprendió porque, entre mis amigos, mi familia y las personas con las que siempre comparto primero mi música y mi arte, ni siquiera fue tema de conversación. Fue como: es perfecto para lo que es el álbum y lo que representa”, dijo Carpenter.

También subrayó que la portada debe leerse en el contexto del álbum: “En ese momento, la gente no había escuchado el proyecto. No me conocen, no conocen mis intenciones. Trato de tomarlo con calma. Sé que mis fans ven esa foto y saben exactamente lo que es. Y la gente que no sabe quién soy, claro que ve esa foto y dice algo como: ‘¿Dónde están sus padres?’ ¡Mis padres en realidad vieron la foto y les encantó!”.

Para ella, la imagen representa un juego entre control y vulnerabilidad: “Consiste en estar dentro del control, estar dentro de tu falta de control y de cuándo quieres tenerlo. Como mujer joven, eres tan consciente de cuándo estás en control como de cuándo no lo estás. Y este álbum habla de permitirte cometer errores, incluso cuando sabes que puede terminar mal, porque eso también es humano”.

La artista y la provocación

No es la primera vez que la exestrella de Disney genera conversación con su trabajo. Su marca artística combina pop brillante, letras juguetonas y estética provocadora. En marzo, su actuación en los Brit Awards recibió más de 800 quejas ante Ofcom, principalmente por transmitirse antes del horario de protección infantil al cantar sobre una cama Bed Chem.

Sin embargo, en julio, la crítica Annabel Rackham (BBC News) destacó que su concierto en Hyde Park fue “notablemente más moderado”, con un enfoque más familiar y hasta momentos de humor, como cuando proyectó en pantalla un aviso de “discreción paterna”. Con Man’s best friend, Carpenter parece decidida a mantener ese delicado equilibrio entre diversión, irreverencia y reflexión.

¿Por qué es provocadora?

El nuevo álbum de Sabrina Carpenter ha generado reacciones divididas entre los críticos. De las 12 canciones que lo componen, nueve incluyen la etiqueta de contenido explícito. La cantante coprodujo el proyecto junto a Jack Antonoff, conocido colaborador de Taylor Swift, y John Ryan, quien también participó en la producción de su trabajo anterior Short n’ Sweet, ganador de un Grammy. Victoria Segal, de The Times, calificó el disco con tres estrellas y lo describió como “delgado como un negligé, sorprendentemente insípido”.

Sobre la polémica generada por la portada del álbum, comentó: “Habría sido increíble que el álbum fuera tan subversivo que destruyera para siempre la mirada masculina, posicionando a Carpenter como un ángel vengador, una pequeña gorgona convirtiendo a los hombres en piedra.

Lamentablemente, nada aquí justifica esa imagen”. The Independent también otorgó tres estrellas al proyecto. El crítico Adam White señaló que, aunque el disco tiene “canciones sensacionales”, varias de ellas “no logran despegar”. Destacó el tema House Tour, al que calificó como “sensacional”, un corte de power pop con influencias ochenteras “tan pegadizo que es fácil perdonarle algunas de las letras más torpes del álbum”. White subrayó que Carpenter “es, ante todo, brillante” y que sus videos y portadas son “consistentemente inspirados”. Emily Bootle, de The I, definió el álbum como “comida chatarra de TikTok” y comentó: “Ella sabe que el sexo vende. Eso no la convierte en feminista, ni hace que su música sea más interesante”. Por su parte, George Monaghan, de New Statesman, sostuvo que aunque el disco “puede ser poco brillante”, Carpenter “sigue siendo la única estrella pop con talento para la comedia”.

Music Week 2025 de Sayce: todo sobre la edición 3 del encuentro musical en Quito Leer más

Antes y después de Taylor Swift

Hace un par de semanas Taylor Swift reveló que en su nuevo disco, programado para estrenarse a finales de año, cantará un tema con Sabrina Carpenter. Una de las pocas veces en la que la mega estrella colabora con otra artista femenina. Sin embargo, en la historia de Sabrina la presencia de Swift es casi como el de una madrina. La admiración y cercanía entre ambas traspasó la admiración de fans a ser colegas y amigas.

Sabrina Carpenter pasó de ser una gran seguidora de Taylor a salir de gira con ella. Desde niña, admiraba a la cantante: en 2008 fue grabada cantando White horse y en 2009 subió a YouTube una versión de Picture to burn.

Finalmente, Carpenter conoció a Swift en 2017 y, con el tiempo, su relación se fortaleció. Tanto, que en 2021 recibió un regalo de Swift y en 2022 comenzaron a coincidir en eventos como los VMAs y los AMAs. En 2023, Swift la invitó como telonera de la etapa sudamericana del Eras Tour, algo que Carpenter describió como su “mayor sueño hecho realidad”.

Aquello propulsó su música a todo el mundo, luego de cuatro álbumes de poco éxito tras su carrera simultánea en Disney Channel. Luego de terminar la gira en marzo de 2024, Sabrina escribió un emotivo homenaje a Swift agradeciéndole la experiencia. En el último año ambas se han apoyado en sus propias giras.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!