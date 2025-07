El lado oscuro de Danilo Carrera: así vive su nueva etapa como actor

Danilo Carrera atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera artística y personal. El actor ecuatoriano, radicado en Miami, ha logrado una presencia destacada en distintas plataformas: desde su personaje antagónico en Velvet: El nuevo imperio, hasta su reciente inclusión en la lista de los “50 más bellos” de People en Español. Además, se ha convertido en el rostro de la nueva campaña de ESPN Deportes, El Deporte Tiene Nombre y Apellido, que celebra el orgullo latino a través del deporte.

En esta conversación exclusiva, Carrera comparte cómo ha sido encarnar a su personaje más oscuro, su vínculo con el fútbol y el proyecto que impulsa con el Deportivo Quito. También reflexiona sobre su proyección internacional y su incursión en el mercado estadounidense, sin perder de vista sus raíces.

La entrevista con Danilo Carrera

​Esto dice de su nuevo personaje: "¡Es horrible!"

Este año se han movido mucho los proyectos de su carrera. ¿Cómo se siente con tanto trabajo?

Esta carrera es de picos, de altas y bajas. Y una baja no significa que te esté yendo mal, sino que a veces no estás al aire y te dedicas a otras cosas fuera de cámaras. Siento que todo este 2025 ha sido un solo subir. Eso significa que a la gente le ha estado gustando lo que hago.

Una de esas grandes noticias es Velvet: El nuevo imperio. En esta serie tiene un personaje muy malo. ¿Cómo ha sido darle vida?

Se llama Carlos Aristizábal y se transmite por Telemundo. Carlos no se parece en nada a mí. En mi carrera busco todo el rato reinventarme. La gente sabe cómo soy, conocen a mi familia, a mi mamá, a mis exnovias… Y quiero que los que vean la serie conecten con otras emociones. Mi personaje es un monstruo. Parece perfecto, ideal, pero es realmente tenebroso. No puedo contar mucho porque mi personaje aún no tiene estas escenas terribles al aire. No usé nada de Danilo para interpretarlo. No hay muchas personas en el mundo que le puedan prestar algo a él.

¿Cómo lo moldeó?

Gracias a la investigación de sus casos yo he podido construir este personaje.

¿Cómo se sale de tanta maldad al terminar las escenas?

¡Es horrible! Son sensaciones muy malas. Cuando dicen los actores que les gusta hacer de villano, yo no los entiendo, ahora que lo estoy haciendo. ¡Es horrible! No me gusta hacer cosas malas y se siente feo. Yo tengo una relación hermosa con las mujeres y he tenido la bendición de que he sido amado por ellas. Pero este personaje es todo lo contrario. Hace demasiado daño. Tenía estas herramientas que ya había adquirido del proyecto que llevaba. Incluso mis compañeros de producción me han dicho: “Danilo, ¿quién era ese?”. Creo que a la gente no le va a gustar lo que vean.

No le gusta ser malo, como cuenta. Pero le dicen que es bello. ¿Qué se siente estar en la lista de People en Español?

Tuve la suerte de que estaba escribiendo una serie que pronto grabaremos. El personaje villano es Ricardo Caputo (asesino serial argentino en Nueva York). Fue un señor muy mala persona.

¿Es el personaje que más lo ha retado?

Sí, mucho. Por suerte. No creo que tenga nada que ver con belleza física, pero sí con el momento de tu carrera. Yo me siento agradecido, no más bello. Pero la verdad es que también es parte del trabajo verme bien. Debo tener músculo, verme fuerte, vestirme y oler bien. Ese es mi trabajo. Al final del día, soy un producto y me debo a la gente.

Su nombre se hace presente en lo deportivo

Su lado deportivo siempre sale a flote. Ahora, además de ser futbolista y empresario deportivo, se suma a una campaña de ESPN. ¿En qué consiste?

Soy el embajador de la campaña que les dice a los latinos que el deporte en Estados Unidos se puede ver a través de ESPN. Habla también de alcanzar metas, de tener nombre y apellido. Por ejemplo, Jude Bellingham tiene 22 años, pero es el señor Jude Bellingham. De eso va la campaña. Si Danilo Carrera está ahí, es porque algo he logrado. Siempre he estado atado al deporte.

¿Cuál es el equipo o jugador que más lo tiene emocionado?

El Deportivo Quito. Todo lo que mi imagen genere de dinero en Ecuador va destinado para el Deportivo Quito, con lo que se hacen becas para que los chicos puedan competir. El año pasado se logró el primer campeonato de la sub-18 del club. Eso me tiene emocionado cada domingo. Soñé hace poco que el equipo le ganaba al Patrón Mejía, los goleábamos y que la hinchada del otro equipo se iba.

¡Se le nota la emoción! ¿Ya ve formarse figuras en el equipo joven?

Guzmán, Espinoza y Hurtado son apellidos de los cuales se acordarán.

Su cercanía con María Gabriela de Faria



Fue compañero de María Gabriela de Faría en Grachi. ¿Cómo fue ese momento de acompañarla en la premier de Miami por el estreno de Superman?

Le mandé un mensaje para felicitarla y me invitó a la premier de Miami. A mí no me gusta mucho ir porque finalmente la noticia puede cambiar de enfoque y no ser sobre la película. Pero dicho esto, ella se lo mere ce todo. Es la mejor actriz de su generación, se lo he dicho directamente. Cuando estás grabando con ella, no sabes si es un personaje o si es realmente ella quien te dice las cosas. Es la mejor actriz con la que he trabajado. No me sorprende que esté en Superman. ¡Está cumpliendo un sueño y le va increíble! Nos enseña a todos a dónde podemos llegar.

Enseña a todos a dónde podemos llegar. En una foto que se volvió viral le decían que era el Superman latino…

(Risas) Sí, leí varios de esos comentarios. María Gabriela, después de Grachi, decidió mudarse a Los Ángeles. Desde 2012 viene trabajando por algo así de grande. Yo, por ejemplo, recién tomé la decisión de entrar al mercado estadounidense. He logrado grandes cosas en mi carrera, ya llegué al tope en el mer cado latino. Ahora estoy haciendo muchos castings en Estados Unidos. ¡También varios ‘callbacks’ (llamado para una segunda o tercera prueba)! Mi inglés es muy bueno, pero tiene algo de acento.

