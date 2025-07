Moda ochentera al estilo de Mentiras: ¿Cómo recrear los looks con ropa local?

La década de los 80 parece que nunca se va. Siempre hay una prenda, una canción, una tendencia que van recordando esa época que cambió la historia para siempre. Todo esto lo recoge a la perfección la serie Mentiras. La producción de Prime Video México es una de las primeras en impactar a nivel global por su estética y excéntrico melodrama. Sin olvidar a los clásicos de la balada en español que enmarcan cada una de estas historias femeninas. Pero hay algo más que ha logrado colarse -y emocionar- a los miles de fanáticos y es la moda y prendas retro que Daniela (Belinda), Dulce (Diana Bovio), Lupita (Mariana Treviño) y Yuri (Regina Blandón) lucen en este enredo musical.

En esta edición de EXPRESIONES, nos planteamos una pregunta: ¿es posible vestir al estilo ochentero todavía? La respuesta fue un sí -y, por supuesto-, siempre con mucho estilo. Patrones, colores vibrantes y un poquito de excentricidad siempre presentes. En esta sesión de fotos quisimos recrear a aquellas talentosas actrices, pero aterrizadas al contexto ecuatoriano, con lo que encuentras en tiendas locales.

La estilista de moda Alejandra Paredes explica que todo lo visto en la serie es aplicable al entorno actual, respetando ciertos patrones para no parecer anticuado. “En la época de los 80, el maquillaje y el peinado eran muy exagerados, y con colores fosforecentes. Eso no es aplicable a la tendencia de hoy. Todo puede ser colorido pero más suave”, explica la experta, que prefiere ir describiendo los looks de arriba a abajo.

En cuanto a los patrones, explica que el de vaca y cebra se pueden convertir en elementos formales y que funcionan muy bien en la oficina. ¡Exacto! Los looks de Lupita en la serie no son exacgerados, ella va muy chic. “Aunque no lo crean, son perfectos para ir al trabajo. Se le puede agregar zapatos más recatados y colores neutros, acompañados de un blazer más formal y estás lista para una reunión ejecutiva”.

Moda ochentera al estilo de Mentiras Cortesía Zaky Monroe

Alejandra resalta otro estilo: “Algo del poder de los años 80 en la indumentaria es incorporar una prenda deportiva como la licra y los abrigos holgados, que se pueden usar con botines”.

Recomienda que no todo el look se vea ochentero, sino que tenga una prenda retro, para luego matizarlo al estilo de cada persona, esto tanto en las prendas como en los colores. “No debes sobrecargarlos. Debes tomar una prenda y un patrón y que todo lo demás sea neutro. Así no parecerás disfrazada”, aconseja.

Los secretos de moda de la ficción

- El diseño de vestuario fue creado por Eloise Kazan y Estela Fagoaga. Además, Cinthia Muñoz diseñó el maquillaje y la peluquería.

- Cada prenda está pensada para contar una historia y reforzar la identidad de los personajes.

- Los atuendos reflejan la personalidad y evolución de cada personaje, como los looks sofisticados de Daniela y los más rebeldes de Dulce.

- La paleta de colores incluye tonos vibrantes como rosa chicle, azul eléctrico, amarillo mostaza y verde neón.

- El color también es usado estratégicamente para reflejar emociones y estados de ánimo de los personajes.

- El vestuario actúa como un elemento narrativo más, aportando coherencia estética y enriqueciendo la experiencia visual de la serie.

Moda al estilo de Mentiras Cortesía Zaky Monroe

Belinda y su Daniela Fashionista

-Parte del vestuario del personaje fue tomado del clóset personal de Belinda.

- Luis Gerardo Méndez, coprotagonista y productor de la serie, afirmó que Belinda aportó piezas clave que hicieron que la serie se viera “más cara”.

- El vestuario incluye prendas de diseñadores reconocidos como Versace, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana y Chanel.

- Un abrigo rojo en forma de corazón de la colección otoño-invierno 2016 de Yves Saint Laurent, diseñado por Hedi Slimane, tendría un valor de más de $15,500.

CREDITOS

Fotos: Zaky Monroe (IG: @zaky.monroe).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Diana de Strahm (IG: @dianaborbormua), Ivan Baque (IG: @makeupibb) y Ana Gabriela Rodríguez (IG: @anagaby.makeupartist).

Pelucas : Mujeres Divinas (IG: @mujeresdivinas.ec).

Vestuario: Etafashion (IG: @etafashion_ec). Locación: Hotel Patrimonial Greenfield (Ig: @hotelpatrimonialbygreenfield).

Modelos: María José Córdova (IG: @mariajosecordovag), Camila Salvador (IG: @camilasalvador_f), Angie Larrea (IG: @angie_larreab) y Ana María García (IG: @anamariagarcib).

