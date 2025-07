Moda peluche: cómo llevar esta tendencia suave y elegante en cualquier clima

En el mundo fashionista, ya no se trata solo de abrigarse, sino de destacar. En los últimos meses, las prendas confeccionadas en tela fur, también conocida como “peluche”, han dejado de ser un simple abrigo invernal para convertirse en un verdadero elemento de estilo. Así lo menciona la asesora de imagen Ericka Borja, quien resalta que los abrigos con este material son “una prenda que estiliza mucho y visualmente es muy atractiva, ya que genera la apariencia de calidez, agregando texturas y volumen”.

Además, esta tendencia que resurge con fuerza cada año ha sabido reinventarse con cortes modernos, colores llamativos y combinaciones inesperadas. “Su versatilidad permite que se use tanto en looks casuales como en atuendos más formales. Es una forma de sumar carácter al outfit sin perder feminidad”, agrega Borja. Desde los clásicos tonos neutros hasta los más vibrantes, estas piezas son aliadas perfectas para quienes buscan destacar con pocas prendas. Un ejemplo de ello son cinco fashionistas ecuatorianos que recientemente las han incorporado en diversos looks, transmitiendo un toque de elegancia y comodidad con esta tela que ha logrado posicionarse tanto en pasarelas como en el street style.

Ivanna Nicola luce un look arriesgado y minimalista

Para la modelo Ivanna Nicola, ganadora del concurso ‘La Supermodelo 2024’ del programa En Contacto, la tela tipo peluche (o fur) tiene un encanto único en el vestuario. Aunque no la usa con frecuencia por vivir en un clima caluroso, reconoce su poder visual en escenarios más artísticos. “Me resulta encantadora por la calidez y suavidad que transmite. Y en producciones de fotos, aporta un toque visual interesante por su textura, que le da dimensión a la imagen y genera una vibra muy acogedora o lujosa, dependiendo de cómo se combine”, comenta. Justamente esa dualidad entre lo relajado y lo glamuroso es lo que la convierte en una de las favoritas en editoriales de moda y campañas publicitarias.

Además, Ivanna tiene claro que, para no sobrecargar el look, la clave está en el equilibrio. “Me gusta que la prenda de peluche sea la protagonista. Prefiero combinarla con tonos neutros para mantener la armonía. Creo que el secreto está en saber elegir: una prenda con carácter basta para elevar el estilo sin perder la elegancia”. Esta fórmula sencilla, pero efectiva, demuestra que esta textura puede adaptarse con facilidad tanto a producciones sofisticadas como al ambiente urbano del día a día.

Luciana Guschmer destaca por su vestuario clásica pero con actitud

La influencer Luciana Guschmer combina un abrigo de tela fur marrón chocolate con un vestido blanco de silueta fluida y hombro asimétrico. El peinado recogido y el maquillaje en tonos cálidos enfocan la atención al vestuario, mientras que los accesorios dorados y la cartera metálica aportan el toque glam ideal para una noche elegante. Sin duda, una prueba de que el peluche no es solo comodidad: también es versatilidad.

José Varga eligió un outfit elegante en tonos vino

El influencer y estilista José Vargas eligió un look imponente que atrae todas las miradas: un traje de dos piezas en tono burdeos satinado, acompañado por un abrigo largo de peluche gris claro. La combinación de texturas y colores crea un efecto visual impactante y moderno. Con gafas oscuras, accesorios dorados y actitud segura, demuestra cómo la tela fur puede elevar un outfit con carácter y una dosis de teatralidad.

Nadia Mejía viste un conjunto cálido con toque glam

La cantante y concursante de Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, apostó por un abrigo de peluche estampado animal print en tonos marrones como pieza central de su outfit. Lo combinó con prendas negras (blusa de cuello alto y pantalón ajustado) para lograr un contraste elegante y sofisticado. Su propuesta, inspirada en la estética vintage, se complementa con ondas marcadas en el cabello, aretes dorados y un clásico bolso negro. Una mezcla poderosa de dramatismo y feminidad.

Más allá de los abrigos

La tela tipo peluche no se limita únicamente a los abrigos; también ha conquistado los accesorios como carteras, zapatos y gorros, convirtiéndose en una tendencia versátil y llena de textura. Un claro ejemplo es el look de la influencer Viviana Salame, quien apostó por un gorro de peluche con diseño animal print en tonos tierra, combinado con una blusa beige que equilibró el conjunto sin sobrecargarlo. Esta opción es ideal para quienes quieren llevar la calidez y el estilo de esta tela en climas menos fríos, aportando un toque llamativo sin perder la comodidad.

Tips de estilo de la experta

La asesora de imagen Ericka Borja comparte consejos prácticos para llevar la tela peluche con estilo y equilibrio.

Elige una sola prenda de peluche para que sea el centro de atención y combinala con básicos lisos que ayuden a equilibrar el volumen visual. Van bien las texturas como denim, cuero, lana, seda o algodón.

Si no la has usado antes, comienza eligiendo accesorios de peluche como carteras, bufandas, gorros, botas o guantes. Así puedes darle un toque chic a tu outfit sin sentir que llevas un disfraz.

En cuanto a estampados, las rayas finas y los cuadros funcionan muy bien con peluche en tonos neutros.

Evita usar demasiado volumen o llevar esta textura en todo el conjunto, así como abusar del color (máximo dos tonos principales).

