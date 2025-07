Botas altas con estilo: guía para usarlas como una experta en moda

Se consolidan como el calzado que eleva cualquier look, combinando comodidad, actitud y versatilidad

Yamila Vanil y Yilda Banchón disfrutan usar botas en sus looks diarios y producciones fotografícas.

Las botas altas han dejado de ser solo un calzado exclusivo para climas fríos y se han convertido en un verdadero ícono de la moda atemporal. “Su practicidad, comodidad y versatilidad han permitido que se incorporen en muchos estilos”, explica Carola Quintero, asesora de imagen.

Ya sea en colores claros u oscuros, con tacones altos o bajos, con diseños de un solo tono o con estampados más audaces, las botas están presentes en los armarios de las fashionistas. ¿Quieres saber cómo sacarles el máximo provecho?

EXPRESIONES presenta la propuesta de varios looks de estas fashionistas que las usan en su día a día.

La modelo Yamila Vanil disfruta usar looks monocromáticos

Yamila Vanil, modelo e influencer ecuatoriana que actualmente trabaja en China cuenta a EXPRESIONES que su amor por las botas nace porque la hacen sentirse empoderada y segura de sí misma. “Si combinas una actitud seria con una mirada intensa, y caminas con pasos firmes y elegantes, proyectas una imagen de dominio y firmeza”, explica.

Es su calzado estrella en castings para campañas de moda y las elige en looks diarios sin importar la hora ni la estación del año. “Son mi accesorio favorito porque estilizan mi figura y alargan visualmente las piernas. Siempre me ha encantado verme más alta. Puedo usarlas en la mañana con jeans sueltos o en la noche con un vestido sexy; incluso me encantan para una noche de verano”, cuenta entre risas.

Un ejemplo de su amor por ellas es este look en el que usa medias tipo malla, una minifalda negra y unas llamativas botas altas con tacón de aguja que se roban por completo la atención. La elección de un abrigo de cuero sobre los hombros suma sofisticación al conjunto. “Las botas se adaptan a todo. El estilo lo creas tú misma, y las botas son ese comodín que te permite jugar con diferentes versiones de ti”, sostiene.

La presentadora Silvana Torres luces las botas con un toque urbano

La presentadora Silvana Torres (La Veneno) mezcla lo clásico con lo moderno en un outfit en el que las botas negras de charol juegan a la perfección con su blazer bicolor.

El contraste de azul y negro le da ese giro divertido al look, y el bolso con brillos plateados suma textura sin robarse el show. Un ejemplo claro de cómo las botas pueden ser tan sofisticadas como versátiles.

La cantante Yilda Banchón luce el animal print en tendencia

Con una vibra atrevida y teatral, la cantante Yilda Banchón apuesta por un look que combina sensualidad y fuerza. Su mini vestido con corset gris y falda corta de pliegues encaja a la perfección con la joyería plateada y el elemento estrella del look: unas botas altas con estampado de serpiente. Imponentes, audaces y llenas de actitud. Así es este accesorio que confirma que unas buenas botas pueden elevar cualquier outfit a otro nivel.

La influencer Andy Suzuki se arriesga a looks cowboy en la ciudad

Fresca, juvenil y con un aire divertido, la influencer Andy Suzuki revive el encanto del medio oeste con su minifalda de cuadros y top rojo ajustado. Pero son sus botas vaqueras negras las que dan personalidad y un toque cool al vestuario.

El mix entre lo romántico del estampado y lo rebelde del calzado es una fórmula ganadora para looks de día que buscan resaltar por su comodidad y estilo. Una propuesta que transmite libertad y creatividad, ideal para quienes se atreven a romper las reglas del estilo.

Taylor Swift es la reina de las botas en la música pop

Taylor Swift es una de las artistas que ha convertido las botas en un sello distintivo de su estilo, usándolas tanto en sus looks campestres y casuales como en sus conciertos sobre el escenario.

Su habilidad para combinar las de diferentes tipos con outfits variados ha inspirado a muchas personas a atreverse con esta prenda. Ella ha demostrado que las botas pueden ser versátiles, elegantes y un símbolo de personalidad en cualquier ocasión.

Tips claves para usarlas en climas cálidos

La asesora de imagen Carola Quintero recomienda:

Combina botas altas con prendas cortas como minifaldas o shorts para alargar visualmente las piernas.

Opta por las de gamuza delgada, cuero liviano o tejidos que permitan la transpiración. Evita aquellas las forradas o con materiales gruesos que retienen el calor.

Si las usas para el trabajo, elige las de punta fina y tacón medio, porque aportan comodidad.

En climas cálidos es preferible usar botas en colores neutros o tonos claros como blanco, beige o marrón. Estas tonalidades ayudan a evitar la concentración de calor y aportan una sensación de frescura al look.

Si eres de estatura baja, debes elegir botas del mismo color que el pantalón o las medias; de esa manera, generas un efecto visual de piernas más largas. Pero si eres alta, aprovecha para jugar con modelos más llamativos, no importa si son con o sin tacón.

