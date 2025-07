Fiorella Solines: “No era una bebé, venían dos en camino”

Por primera vez, la presentadora y reportera de moda Fiorella Solines (37) está embarazada. Tiene 17 semanas. Viene en camino una niña a la que llamará Filippa y es fruto de su matrimonio con Felipe Zúñiga (40) con quien se casó en 2019. En esta entrevista con EXPRESIONES cuenta la emotiva experiencia en la que se han dado muchas alegrías, pero también hubo lágrimas porque eran dos bebés. Lastimosamente sobrevivió solo una.

¿A sus 37 años, ya buscaba un bebé?

En noviembre del 2024 me operé de un quiste. Siempre me hacía chequeos anuales porque el tiempo pasa. Con mi esposo dijimos que en 2025 íbamos a formar una familia. En marzo ya estaba embarazada.

¿Cómo se dio cuenta de su estado?

Descubrí mi estado porque me sentía diferente. Conozco mi cuerpo y este me lo dijo. Llegué de un viaje y me sentía hinchada, siempre he sido delgada de cintura, estaba más gruesa. Además tengo el pecho más grande y mi perra no se despegaba de mí. Me hice la prueba, cuando lo supe le preparé una sorpresa a mi esposo. Nunca tomé pastillas para cuidarme, siempre lo hice con el método del ritmo.

Perdió una nena

Aunque un bebé siempre es una bendición y alegría, hubo un momento doloroso.

(Deja de sonreír). No era una bebé, eran dos que venían en camino. En mi familia hay gemelos y mellizos. Buscaba tener dos, me demoré en ser mamá. En la primera ecografía, escuché un latido algo débil, cuando la doctora estaba a punto de concluir el examen, sentimos otro latido. Ella nos comentó que eran dos y como estaban en el mismo saco eran gemelos idénticos. Mi esposo casi se desmaya de los nervios.

¿Entonces qué pasó?

Empecé con cuidados, al mes de la buena noticia fui al nuevo chequeo. Ya no estaba la más grande, se reabsorbió por completo, mientras la que era pequeña había crecido mucho. Nunca sentí nada físicamente, pero me golpeó emocionalmente muchísimo. Yo pensé que había sentido miedo antes, pero ahora lo sentí realmente. Me quedo con ese regalo que Dios me dio. Cuando pensé en ser madre, inicié un rezo a la Virgen de la Leche. Me hice a la idea que eran dos.

¿Esta dolorosa vivencia trajo recuerdos de cuando su hermana, Nicole perdió a su nena?

No lo relacioné, la niña nació, murió a los 9 días. Tuvo un embarazo complicado a partir del quinto mes. Golpeó mucho a la familia.

Los achaques y antojos

¿Seguramente los achaques han sido muy intensos?

Mucho, creo que porque eran dos. Tuve reflujo, demasiado sueño, sensación de vómito todo el día. Me tocará alumbrar el 19 de diciembre. Es la fecha que me han dado. Aún no sé si la niña nacerá en Estados Unidos o Ecuador. Ya me he sentido un poco mejor, con más energía.

Los antojos tampoco han faltado…

Solo se me antojan las ensaladas y las sopas. Hay un montón en mi casa, nunca me han gustado. Cuando era pequeña me las servían y yo daba de alaridos porque jamás quería tomarlas. Los que me conocen saben que soy muy dulcera, podía comerlos sin parar. Desde que estoy en estado, no existen para mí. El ceviche manaba me provoca mucho.

Demoró en anunciar su estado…

Hubo varias razones, los achaques, además porque mi suegra (Ximena) no vive en Ecuador. Mi esposo quería viajar a Estados Unidos para contárselo. Cuando lo hicimos tenía dos meses y medio de embarazo. Con la pérdida de la bebé la pasé mal. Lo hablo porque sé que es una especie de terapia. Pedí ayuda a Dios, un sacerdote amigo me dijo: “Eres mamá de dos niñas, una está en el cielo, otra en la tierra”. Lo veo desde otro punto de vista. Me quedo con el regalo que me da. Mi esposo es muy consentidor, siempre me llama para preguntarme qué quiero. También busca comprender lo ocurrido.

El nombre que llevará la nena, no es muy común.

Filippa se llamará por mi esposo Felipe. A mí me gusta lo raro, lo poco común, lo diferente. Si eran dos, la otra iba a llevar el nombre de Federica. Mi esposo soñaba con el niño. Quiere más hijos, hasta que tengamos al varón. Yo solo deseo uno más, Felipe no pone su cuerpo (risas).

Las madres siempre aconsejan a sus hijos. ¿Qué le ha dicho la suya?

Que tome con calma esta etapa, que todo pasa muy rápido. Nosotros somos cuatro, no entendía cómo mi mami (Ángella) pudo. Ella dice que todo pasará cuando la tenga en mis brazos porque el amor es tan grande que nada importa.

Seguirá en su espacio de moda

La maternidad cambia la vida, existen otras prioridades. ¿Se mantendrá en su espacio de moda?

Mantengo mi espacio de moda Girls o’ clock que se transmite por RCN, los sábados. Acabo de regresar de España, grabé un montón de programas. Debo viajar a Miami un par de veces. Con todo ello habrá material suficiente. Son etapas y esta la quiero vivir plenamente porque soñaba con ser madre.

La presentadora ha comprado mucha ropa para su nena. Cortesía

Es un programa que le exige viajar mucho.

He conversado con mi compañera Lina Polania. Cuando se acabe el material deberé evaluar mis prioridades. Yo disfruto la moda, si en algún momento no me siento lista para dar la cara a la cámara, puedo estar detrás. Somos las productoras y directoras.

¿Esa niña será un maniquí, muy fashion?

Tiene más ropa que yo. He aprovechado para comprarle, me han regalado, también. En el último viaje no me compré ni un chicle, cuando se tiene un bebé, las prioridades cambian La nena será fashion totalmente, mi muñeca. Hasta que ella pueda decidir le pondré lo que me guste.

¿A veces las primerizas sienten miedo, aunque de alguna manera es normal?

Creo que mi edad influyó en que no sienta miedo. Me siento más segura y madura. Ahora hay aplicaciones que explican cada detalle, existen audiolibros… Me lo tomo con naturalidad y responsabilidad. Trato de mantener una vida saludable en general.

Vuelve a Yo me llamo

No solo está al frente de un espacio de moda internacional, además vuelve a Yo me llamo, como la copresentadora.

He estado desconectada, me mandaron el calendario porque el 17 de julio se iniciarán las promociones, luego se darán las grabaciones. Todavía no sé la fecha que saldrá al aire el programa. He conversado con el equipo a cargo del vestuario, maquillaje y peinado. No dejaré de ponerme nada que me guste, evitaré la moda apretada, tampoco me atrae. De peso casi no he subido, creo que 4 libras. Aunque me siento barrigona. Los pantalones no me quedan.

En una entrevista publicada por EXPRESIONES, Érika Vélez comentó que no estaría.

No sabía. Recién me estoy poniendo al día. Lo que tengo claro es que estoy convocada para la próxima semana.

Es su segunda temporada…

Así es. En 2024, Érika me llamó cuando yo estaba en París y me preguntó si estaba interesada en ingresar al programa. Era una oportunidad porque quería estar más tiempo con mi esposo. Pasar un fin de semana en casa es un lujo. Ya había trabajado en Teleamazonas.

