Sarah Gabriela Alarcón pide cárcel para Lazito y reparación por daño a su honra

Con el respaldo de su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño (20) procedió legalmente en contra de Wilson Leonardo Quezada Coronel (Lazito de la farándula) del programa Los Hackers por los comentarios en contra de ella emitidos en el mencionado espacio de farándula de Ecuavisa.

A través de su abogado, Carlos Luis Sánchez, la influencer puso la denuncia el miércoles 9 de julio en la Unidad Judicial Norte 1 Penal con sede en Guayaquil. El documento expresa lo siguiente: “Soy creadora de contenido digital, medio en el cual la imagen y la buena reputación son fundamentales para asegurar un razonable crecimiento profesional. Razón por la cual mi intachable trayectoria personal e imagen me han permitido mi desarrollo profesional, llegando a mi corta edad a participar en algunos proyectos de televisión y en medios digitales”.

Además sostiene que el pasado 3 de julio del 2025, en Los Hackers de la farándula “el reportero Wilson Leonardo Quezada Coronel ha emprendido una feroz campaña de desprestigio en mi contra, profiriendo sendas expresiones en mi descrédito, lo que me ha ocasionado un grave perjuicio moral y económico, lesionando mi buen nombre, mi reputación y mi honor”.

Campaña de desprestigio

Según Sarah Gabriela “esta tenaz campaña de desprestigio ha venido acompañada de numerosas publicaciones en varias redes sociales, que me han causado un grave perjuicio, pues se ha conducido a la opinión pública a concluir que me he entrometido en medio de una relación estable, situándome con supuesta sutileza como ‘la manzana de la discordia’, y pretendiendo esconder sus ofensas bajo la condición de ‘supuestos’ y entrevistas a terceros, pero en el contexto general de las expresiones proferidas en mi contra, se cuestiona mi moral, se refieren al fin de mi carrera y una serie de ofensas que serán detalladas oportunamente en la etapa correspondiente”.

También indica que desde la cuenta @loshackersfarandula se han elevado numerosas publicaciones ofensivas tanto en Instagram como en Tik Tok que reproduce el contenido del programa emitido el 3 de julio del 2025.

Pena privativa de libertad

Con estos antecedentes, la hija de Gabriela Pazmiño Yépez denuncia a “Lazito como autor de la infracción penal tipificada y reprimida por el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, para que una vez agotado el procedimiento prevenido por el artículo 641 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, sea sancionado con una pena privativa de libertad de 30 días y la reparación integral del daño causado a la suscrita denunciante”.

