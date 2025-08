El Planetario quiere reaparecer en el mapa turístico de Guayaquil

¿Quién no recuerda una visita al Planetario de la Armada en la época escolar? El clásico sitio de aprendizaje sobre la astronomía ha estado ‘fuera del mapa’ durante mucho tiempo, por las constantes pausas obligatorias que ha tenido que hacer. Sin embargo, en este 2025 está tratando de retomar ese reconocimiento entre los guayaquileños.

Un equipo periodístico de EXPRESO pudo realizar un recorrido por este icónico sitio de Guayaquil y comprobar que, pese a que muy poco se lo recuerda, continúa vigente y luchando por sobresalir ante el avance de la tecnología.

Un recorrido por el histórico Planetario de Guayaquil

“El Planetario sigue funcionando. Mucha gente pensó que ya no estábamos, pero seguimos con dos funciones diarias y esperamos que pronto sean cuatro”, empezó contando Guido Martínez, encargado de la comunicación del Planetario. El uniformado explicó que, debido a problemas técnicos, el sitio ha dejado de funcionar por temporadas.

“En la pandemia nos ausentamos por mucho tiempo y en el 2024 también estuvimos cerrados varios meses por una falla energética. Es una edificación de la década de los 70, por lo que constantemente necesita arreglos”, detalló Martínez, quien explicó que esperan que en los próximos meses puedan mejorar los equipos tecnológicos con los que cuentan.

Pese a todas las dificultades, el Planetario continúa recibiendo a diario la visita de cientos de personas, especialmente de estudiantes de unidades educativas.

Los niños, quienes más disfrutan del Planetario

Durante la estancia de este Diario en el Planetario, se evidenció que quienes más disfrutaron de la función fueron los estudiantes de dos instituciones educativas, que con aplausos celebraban cada gráfica que se proyectaba en el sitio.

“¡Qué increíble, sentía que volaba por el espacio!”; “Por un momento me dio miedo, pero luego me divertí”; “Cuando sea grande quiero ser astronauta para conocer todo eso”; “Voy a traer a mi mamá nuevamente porque me encantó esto”, decían un grupo de menores al finalizar la función, muy emocionados por aprender de forma didáctica sobre los planetas y las constelaciones.

Al sitio no solo acuden menores de edad. Algunos adultos también aprovechan ocasionalmente para visitarlo. “Mi novia me trajo porque no soy de Guayaquil y nunca había venido. Me llamó mucho la atención”, comentó el joven Michael Rivadeneira.

Aprendizaje. Los menores disfrutan de aprender sobre astronomía de forma didáctica y divertida. JOFFRE FLORES

La situación actual del planetario y su proyección a futuro

Actualmente, el Planetario tiene funciones de lunes a viernes, a las 10:00 y a las 14:00, pero el objetivo a largo plazo es lograr ofrecer funciones también durante los fines de semana.

“Queremos dejar de ser un sitio solo para estudiantes y empezar a hacerlo más turístico. Que las personas que vengan de otras ciudades o países lo puedan conocer. En Ecuador solo hay dos, y uno está aquí en Guayaquil. Debemos darlo a conocer más”, expresó Guido Martínez.

Para Daniela Sandoval, licenciada en Turismo, este sitio podría potenciar mucho más el atractivo de la ciudad. “Podrían existir buses de turismo en el malecón Simón Bolívar y llevarlos hasta el Planetario. Además, se puede hacer venta de artículos (souvenirs) que tengan relación con los planetas. Eso beneficia al Planetario y a la ciudad”, sugirió la especialista.

Para la doctora Leidy Duarte, quien da las conferencias en el Planetario, estas experiencias deben replicarse y difundirse más a nivel local, para que el sitio vuelva a ser reconocido y esté en el mapa del turismo.

“El Planetario tiene su magia. Es como el túnel del tiempo. Vamos al pasado, los llevamos al futuro, pero estamos en el presente. Es una gran experiencia que todos debemos vivir”, manifestó Duarte, quien se encarga de las explicaciones a los visitantes.

En los exteriores del lugar donde se llevan a cabo las funciones hay espacios para tomarse fotografías, una biblioteca y una pequeña exposición de pintura, donde se observan cuadros de constelaciones, planetas y estrellas.

Por su parte, los guayaquileños ven con buenos ojos que el Planetario continúe vigente y esperan que tome más fuerza. “Esto es histórico. En mi época escolar era una visita prácticamente anual. Estas costumbres no deben perderse y deben difundirse aún más para que las personas disfruten de este sitio maravilloso, en el cual tengo muchas anécdotas”, dijo con nostalgia Adrián Castaño, un padre de familia de 32 años.

Diversión. Hay un espacio para que las personas puedan fotografiarse como astronautas. JOFFRE FLORES

