Martín Pallares | Con Pepe, la Fiscalía se juega su prestigio

La Fiscalía se juega este martes uno de sus momentos más importantes para su credibilidad. Depende de lo que presente ese día en la audiencia de formulación de cargos en contra de José Serrano y otros tres acusados de estar vinculados con el asesinato de Fernando Villavicencio, para que su imagen se fortalezca o se debilite. En el actual escenario hay elementos para sospechar, o al menos formularse la interrogante, sobre si tras la llamada a Serrano para acusarlo están pesando más los intereses políticos del gobierno de Daniel Noboa, que quiere el trofeo de un pez gordo, o si hay en efecto elementos de convicción que permitan pensar que Serrano y los otros tres, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, son realmente los cerebros que estuvieron tras el magnicidio. Por lo que se sabe o lo que se cree, lo que tiene en manos la Fiscalía para acusar a Serrano y a los tres son elementos bastantes débiles, lo cual no significa que el martes haya sorpresas y se presenten nuevas y más potentes evidencias. ¿Qué es lo que se sabe que tiene la Fiscalía? Por un lado está el testimonio de uno de los autores materiales del crimen que, pocos días luego de este fue acribillado en la cárcel junto a otros tres compañeros. En realidad, de lo que se conoce, este sujeto mencionó a un tal Pepe como parte del complot pero nunca lo identificó plenamente ni presentó pruebas. El detenido hizo esta afirmación en el marco de una declaración libre y voluntaria de la que, en verdad, poco se conoce públicamente. Por otro lado está la versión de Daniel Salcedo, que también es uno de los acusados. En su declaración anticipada, este sujeto mencionó a un tal Pepe, pero sin identificarlo y, a pesar de haberse presentado incluso en la Asamblea durante un show montado por el Gobierno para que lance acusaciones en contra de sus adversarios políticos, no dijo nada significativo. Resulta también difícil de entender que la decisión de Fiscalía de pedir una audiencia de formulación de cargos se haya producido precisamente cuando se sabe que Serrano está preso en la Florida y podría ser sujeto de deportación. ¿Justo ahora, cuando durante años nunca se lo procesó por tanto escándalo en que ha sido protagonista y cuando no se ha sabido que haya habido algo nuevo sobre el crimen a Villavicencio? Sería un enorme y gravísimo chasco para el país que no haya una acusación de peso.