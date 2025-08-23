Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos de secuestrar a la joven y otras dos personas, que también fueron liberadas

Tres sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en el operativo de rescate de las personas secuestradas en Guayaquil y llevadas a Durán.

La hija del actor y concejal alterno de Guayaquil, Alberto Cajamarca (movimiento Revolución Ciudadana), fue liberada este viernes 22 de agosto de 2025 tras más de tres horas de secuestro.

Ella y otras dos personas fueron secuestradas cuando salían de su trabajo en el sector de Kennedy Norte, al norte de Guayaquil.

El secuestro comenzó alrededor de las 17:00 del viernes, cuando las víctimas fueron abordadas en dos taxis. Se las llevaron a un terreno baldío cerca de la Finca Delia, en Durán, y liberadas aproximadamente a las 20:30, explicó un agente de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Santiago Gavilánez, jefe del distrito Durán, informó que unidades de la Policía Nacional, incluyendo la Unase, montaron un operativo que permitió localizar a las víctimas y detener a tres presuntos implicados.

Los sospechosos intentaron huir al percatarse de la presencia policial y, durante la persecución, habrían disparado, aunque únicamente se hallaron municiones. No se registraron heridos durante el intercambio de disparos.

Las víctimas, en evidente estado de conmoción, recibieron atención médica tras su rescate. Según la Policía, los captores se identificaban como integrantes de los grupos delictivos “Chone Killers” y “Latin Kings” para intimidarlas.

Secuestradores desconocían de quién es hija la víctima

"Afortunadamente, los delincuentes no supieron de quién se trataba, ya que la víctima es hija de un político, no sabían quién es su papá, quizás hubiese sido peor para ella", indicó el uniformado.

Cajamarca es reconocido por su actuación, como el personaje de Sebastian, en la serie Solteros sin compromiso, de principios de los 2000. Se transmitió primero en televisión y luego en YouTube.

El político y actor reaccionó, luego del rescate de su hija, con indignación en su cuenta de X, donde recibió el respaldo y solidaridad de figuras como el expresidente de la República, Rafael Correa.

"Secuestraron a mi hija en Durán. Hay que vivirlo para sentirlo", manifestó.

Gracias Presidente por sus palabras, ya está con nosotros, tuvimos suerte.

Es indescriptible lo q se vive en el país, es muy doloroso. — Alberto Cajamarca (@acajamarca73) August 23, 2025

En esa misma red social, Cajamarca manifestó: "Es indescriptible lo vivido, como también no alcanzan las gracias a quienes se solidarizaron con sus mensajes de aliento, mi familia, amigos, mis compañeros de la Revolución Ciudadana, la inmediata acción de Segura EP y el alcalde Aquiles Álvarez, quienes coordinaron acciones".

Quiénes fueron detenidos por secuestrar a la hija de Alberto Cajamarca

Los tres detenidos por la Policía, son:

Jiménez Vélez Diofre Ezequiel (34 años): antecedentes por robo (2022), extorsión (2022), daños materiales (2020), delincuencia organizada (2018) y estafa (2016)

Carlos Nahim Mora Correa (30 años): antecedentes por robo (2018 y 2024), falsificación de documentos (2024), contravenciones de tránsito (2016) y juicio por alimentos (2015)

Jonathan Alberto Mora Correa (23 años): sin antecedentes

Gavilánez destacó la importancia de que la ciudadanía denuncie este tipo de delitos y señaló que las investigaciones continúan para determinar si los detenidos pertenecen a una estructura dedicada al secuestro extorsivo en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón.

Según datos de Fiscalía, de enero a julio del 2025 se han registrado 2.114 denuncias por secuestro a nivel nacional, de las cuales 811 corresponden a Guayaquil, es decir, 38,36 % del total.

La ciudad se ha consolidado como epicentro del secuestro en Ecuador, siendo junio, mayo y julio los meses con mayor número de denuncias.

