Atarazana y Kennedy, en la mira de la delincuencia en el norte de Guayaquil

La delincuencia se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan a Guayaquil. La ciudad ha sido golpeada por una creciente ola de inseguridad, que se ha intensificado en lo que va de 2025.

Según cifras de la Policía Nacional obtenidas por EXPRESO, solo entre el 1 de enero y el 21 de julio se reportaron 1.786 actos delictivos en el distrito Modelo, uno de los sectores más comerciales de la urbe.

Este distrito está conformado por seis circuitos urbanos: Alborada, Urdesa, Kennedy, La Atarazana, Sauces y Guayacanes, y un circuito rural, Tenguel. Según las autoridades, en esta zona se concentra la mayor cantidad de centros comerciales, así como un número considerable de unidades educativas, entidades bancarias y negocios de diversa índole.

La inseguridad crece en la Atarazana

La ciudadela La Atarazana encabeza la lista de sectores con más reportes delictivos en lo que va del año, con 444 casos, lo que equivale a un promedio de dos asaltos por día.

Esto ha generado sorpresa entre muchos ciudadanos que históricamente consideraban a este sector como una zona tranquila y residencial. No obstante, los propios moradores admiten que los robos se han incrementado de manera alarmante.

“La Atarazana ya no es como antes. Muchos piensan que Sauces o Alborada son más peligrosos, pero realmente aquí estamos muy mal”, comentó Luis Miguel Heredia, residente del sector.

Varios habitantes de la calle Nicasio Safadi, la principal del sector, aseguran que los puntos más peligrosos están cerca del colegio Francisco Campos Coello y del parque principal, zonas donde los robos se intensifican, especialmente durante la noche, según el testimonio de Wladimir Noriega, otro vecino.

Para Gisella Buenaño, residente de la manzana I5, la escasa actividad comercial en la zona contribuye al auge delictivo. “Urdesa, Alborada y Guayacanes están llenas de comercio y movimiento. La Atarazana, en cambio, es más apagada, y eso lo aprovechan los delincuentes”, opinó.

Según el reporte policial, después de La Atarazana los sectores con más registros de asaltos son Kennedy (406 casos), Urdesa (277), Alborada (264) y Sauces (219).

La Atarazana es uno de los barrios íconos del norte de Guayaquil. Hay miedo por la inseguridad. FREDDY RODRÍGUEZ

Ciudadanos de la Kennedy también con preocupación

En la Kennedy, donde también se han registrado más de 400 hechos delictivos, los moradores expresan su preocupación y miedo. “Esto no es nuevo. Aquí los robos a autopartes y vehículos son constantes. Hay bandas que tienen el sector controlado”, aseguró Alan Mosquera, quien considera urgente reforzar las medidas al momento de detener a los sospechosos.

Aunque algunos vecinos reconocen que ha habido cierta intervención municipal (como la instalación de cámaras y Estaciones de Acción Segura, EAS), insisten en que los patrullajes deben aumentar, sobre todo en las noches. “Ha mejorado algo, pero no es suficiente. Se necesita más iluminación y presencia de las autoridades”, señaló Narcisa Martillo, quien reside cerca de un centro comercial.

Entre los delitos más comunes en el distrito Modelo están el robo a personas (con 943 reportes), seguido del robo de carros (240 casos) y el robo de motocicletas (194 denuncias).

En varias peatonales de la Nueva Kennedy los residentes han colocado rejas. Gerardo Menoscal / EXPRESO

La Policía Nacional da su criterio al respecto

En una entrevista previa con EXPRESO, el jefe del distrito Modelo, Juan Francisco Orquera, analizó que este sector registra altos índices delictivos debido a su intensa actividad económica. “Tenemos 103 escuelas, 57 colegios, 392 parques, 21 centros comerciales, 49 entidades bancarias y 607 restaurantes. Esta dinámica atrae la atención de la delincuencia”, manifestó el funcionario, quien añadió que mantienen reuniones constantes con los gremios comerciales para ejecutar acciones preventivas.

Orquera indicó que si se compara con el mismo periodo del año anterior, los delitos han disminuido. En 2024, entre el 1 de enero y el 21 de julio, se registraron 2.107 hechos delictivos, lo que representa una reducción de 321 casos en 2025.

El miedo por la inseguridad invade otros vecindarios

Sin embargo, persisten las dudas respecto a la cifra negra, es decir los delitos que no son denunciados. “Nos sorprende que la Policía diga que hay menos robos en Sauces, cuando aquí no solo hay asaltos, también asesinatos y extorsiones. Muchos prefieren no denunciar por temor a represalias”, afirmó Lauro Garrido, comerciante del sector.

Un criterio similar tiene Andrés Gómez, quien revela que en lo que va del año ha sido testigo de al menos cuatro robos a partes de vehículos en su vecindario, pero ninguno se ha denunciado. “¿Para qué hacerlo si es pérdida de tiempo”, considera el joven, quien reside en Guayacanes.

La ciudadanía coincide en que para enfrentar de manera efectiva esta problemática, es fundamental que exista coordinación entre el Municipio y el Gobierno Nacional.

“Pasan más tiempo enfrentados que trabajando juntos. Guayaquil necesita unidad y acciones concretas para frenar la delincuencia. Nos están ganando la batalla”, reflexionó Mario José Vinueza, residente de la ciudadela Alborada.

