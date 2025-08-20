Emelec: jugadores involucrados en polémica fiesta en Samborondón serán sancionados

Polémica por fiesta en casa del club tras triunfo ante Técnico Universitario. Se investigan posibles responsables

El presidente Jorge Guzmán convocará a una reunión con la plantilla para abordar el tema con los jugadores.

La tranquilidad de Emelec se ha visto sacudida por un escándalo extradeportivo. Un directivo del club, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó a este medio que se investiga una fiesta que habría involucrado a varios jugadores y que se extendió por casi 18 horas en una exclusiva urbanización de Samborondón.

"En el contrato de los jugadores están estipulados los lineamientos que deben cumplir con el club. Todos los conocen", señaló el directivo, dejando claro que, aunque estaban en su día libre, los futbolistas no pueden comprometer la imagen institucional.

"Desde el club no aprobamos esto", agregó, asegurando que se están analizando "todos los aspectos" para tomar "los correctivos correspondientes".

Una celebración que desató la polémica

El incidente ocurrió tras el triunfo de Emelec 1-0 sobre Técnico Universitario el pasado domingo 17 de agosto en el estadio Bellavista de Ambato. Aunque la victoria les aseguró el noveno puesto en la LigaPro, el festejo posterior opacó el resultado.

Vecinos aseguraron que hubo música a alto volumen, licor y visitas femeninas. Cortesía

Fiesta de 18 horas se realizó en vivienda asignada por el club en Samborondón

Según vecinos de una etapa de la urbanización Ciudad Celeste, la fiesta, que se realizó en una vivienda del club asignada a uno de los arqueros, comenzó alrededor de las 23:00 del domingo y terminó pasadas las 17:00 del lunes.

Los residentes denunciaron música a alto volumen y presunto consumo de alcohol, lo que generó múltiples quejas.

"El contrato de la vivienda involucrada está a nombre del club. Es un bien que se le otorgó al jugador para que tenga una buena convivencia... No para que ocurran este tipo de actos", subrayó el directivo.

Vecinos denuncian música a alto volumen

Según información a la que este Diario accedió a través de versiones de residentes que prefirieron proteger su identidad, en la farra se escuchaban gritos como: “¡Que viva el Tin!”. Incluso, uno aseguró que entre los asistentes se encontraba el volante peruano Christian Cueva.

Christian Cueva destaca como atacante en Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

Cueva niega su participación

El nombre del volante peruano Christian Cueva también fue mencionado por algunos residentes como uno de los asistentes.

Sin embargo, Cueva salió rápidamente a desmentir su participación. A través del departamento de comunicación del club, el futbolista se comunicó con EXPRESO para asegurar: "Yo no estuve presente".

La dirigencia no dejará pasar este incidente. El presidente Jorge Guzmán se reunirá con todo el plantel para abordar el tema directamente.

"El presidente se reunirá con todo el plantel para aclarar esta situación, que no cayó bien a nivel interno", reveló el directivo. Se espera que las consecuencias sean inmediatas una vez que se confirme la identidad de los implicados.

