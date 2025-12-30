Riobamba frena nuevos ‘night clubs’ por 5 años tras protestas barriales

El Municipio suspende permisos nuevos mientras revisa el plan de uso de suelo por seguridad

La organización y persistencia de los moradores de los barrios de Riobamba logró frenar, al menos de manera temporal, la expansión de nuevos centros de tolerancia en el cantón. El Concejo Municipal anunció una resolución administrativa que establece una moratoria de cinco años para la creación de nuevos 'night clubs', mientras se revisa la planificación territorial vigente.

¿Por qué se frenaron las zonas de tolerancia en Riobamba?

El Municipio informó que esta medida tiene carácter preventivo y busca contener la expansión de estos locales mientras se evalúan sus impactos sociales, urbanos y de seguridad.

La medida oficial consta en la Resolución Administrativa 2025-016-SSS. Esta normativa dispone la suspensión inmediata de la emisión de: Informes de compatibilidad de uso de suelo, patentes municipales y licencias de funcionamiento para nuevos establecimientos de este tipo.

El alcalde John Vinueza aclaró que el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) no puede ser derogado arbitrariamente, sino actualizado mediante procedimientos técnicos. Sin embargo, confirmó que la moratoria ya está vigente como una orden directa a las direcciones municipales.

El malestar ciudadano se canalizó a través del mecanismo de la silla vacía. Patricio Gunsha, representante de sectores del suroriente como El Rincón de España, Piscín y Cerro Negro, cuestionó duramente la falta de orden urbano.

“El reclamo no es contra el trabajo, sino contra la desorganización”, sostuvo Gunsha, insistiendo en la necesidad de presupuesto para revisar una problemática no tratada integralmente.

A este reclamo se sumaron habitantes de San Francisco de Piscín, quienes exigieron la suspensión de burdeles tras la apertura de un nuevo local en una zona agrícola que abastece de alimentos a cientos de familias.

¿Qué pasará con los locales que ya existen?

La resolución contempla la conformación de una mesa técnica interdisciplinaria y una verificación exhaustiva de los establecimientos existentes

Sanciones: Se aplicarán clausuras definitivas si no cumplen la norma, respetando el debido proceso.

Permisos: Vinueza anunció una revisión rigurosa; de no tenerlos, se realizarán clausuras en coordinación con la Intendencia de Policía.

Consultas: Se incorpora la obligatoriedad de consultas ciudadanas antes de futuras decisiones.

La medida marca una pausa obligada para un problema que Riobamba arrastra desde hace más de una década.

