Stranger Things 5: el tráiler final de Netflix revela qué esperar del desenlace

Netflix lanzó el tráiler final de Stranger Things 5 y dio pistas sobre el episodio que pondrá fin a una de sus series

Netflix publicó el tráiler del volumen final de Stranger Things 5 y volvió a colocar a la serie en el centro de la conversación. El adelanto, difundido a nivel global, anticipa cómo se desarrollará el episodio que marcará el final de la historia creada por los hermanos Duffer y que acompañó a millones de espectadores durante casi una década.

El video funciona como un resumen emocional del camino recorrido y como una advertencia: el cierre será intenso y definitivo. La quinta temporada se encamina a resolver los conflictos que se arrastran desde temporadas anteriores, con Hawkins y el Upside Down nuevamente conectados.

Once vuelve a enfrentar su mayor desafío

Una de las escenas más comentadas del tráiler ocurre en el Upside Down. Allí, Jim Hopper (David Harbour) se dirige a Once (Millie Bobby Brown) con una frase directa que marca el tono del desenlace: “Necesito que luches. Una última vez”.

El avance deja en claro que Once vuelve a ocupar un lugar central en la historia. La serie retoma su origen, su pasado marcado por los experimentos y el impacto que tuvo en su vida la pérdida de una infancia normal. Todo esto se traduce en una última misión que podría definir el destino de Hawkins.

Hopper también reconoce ese recorrido cuando le dice: “Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”.

Cuándo se estrena el episodio final en Netflix

El último episodio de Stranger Things 5 se estrenará el 31 de diciembre, con lanzamiento simultáneo en la plataforma. Este capítulo corresponde al volumen 3 de la temporada y completa la historia iniciada con los volúmenes 1 y 2, que se estrenaron el 26 de noviembre y el 25 de diciembre, respectivamente.

A lo largo de los primeros siete episodios, la temporada exploró el origen de Once, los experimentos MKUltra y los misterios del Upside Down. El tráiler adelanta que aún quedan revelaciones importantes, especialmente en torno a Henry y a las consecuencias de los portales que se abrieron en Hawkins.

