Secuestro de mujer en Guayaquil: Pedían $ 500.000 por liberarla; hay cinco detenidos

La víctima iba en taxi junto a su esposo y otros acompañantes

En este puente, que une a Guayaquil y Sauces, ubicado en el sector de Sauces, se produjo el secuestro de la ciudadana.

La difusión de un video en el que se observa a dos hombres corriendo en el puente que conecta Guayaquil y Samborondón, en el sector de Sauces, causó preocupación en redes sociales, pues se relacionó con el reciente secuestro de una mujer en ese sector.

El hecho ocurrió la noche del viernes 15 de agosto de 2025, cuando la víctima se movilizaba en taxi junto a su esposo y otros acompañantes. En ese momento fueron interceptados por un vehículo del que descendieron varios hombres armados.

Dos de los ocupantes escaparon pero la mujer fue retenida a la fuerza y trasladada a un lugar desconocido. Según la denuncia del esposo, los secuestradores exigieron 500.000 dólares de rescate para su liberación.

Policía rescató a la víctima y detuvo a cinco sospechosos

El primer avance en las investigaciones se produjo el sábado 16 de agosto, alrededor de las 20:00, en el sector de la Entrada de la 8, en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil.

Allí fue detenido el conductor de uno de los vehículos presuntamente usados en el secuestro.

El lunes 18 de agosto, la Policía Nacional junto al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ejecutó varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Fueron capturados otros cuatro sospechosos y se incautaron varios indicios vinculados al delito. Ese mismo día, la mujer fue rescatada sana y salva, trasladada a una casa de salud para valoración médica y reunida con su familia.

Los aprehendidos, todos ecuatorianos, fueron identificados como: Erick Steven Muñoz Moreno, de 38 años; Lenin Cristhofer Cedeño Mera (21); Kleber Alfonso Cedeño Mera (34), con antecedentes por tenencia de armas (2013) y homicidio (2014); Dalember Alexander Kuffo Cárdenas (28); y Julio César Tello Mera (44).

Durante los operativos se decomisaron: un arma de fuego, dos vehículos, cinco teléfonos móviles y seis municiones.

Una fuente de la Policía confirmó que las imágenes del taxi interceptado y las de los dos hombres corriendo en el viaducto corresponden al mismo hecho.

