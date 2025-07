Frida Contreras: así creció en redes y abrazó su versión más madura

Creció frente a una cámara. A los 14 años, su nombre empezó a sonar en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en el reality Calle 7. Desde entonces, su presencia digital no ha hecho más que consolidarse.

Hoy, con 22 años, Frida Contreras no solo ha evolucionado como creadora de contenido lifestyle, sino también como mujer: más reflexiva con sus decisiones, consciente de los aciertos que la impulsaron y de los errores que no volvería a cometer. Su comunidad la ha visto transformarse y crecer con autenticidad, mientras expande sus horizontes hacia la moda y la actuación.

Rompiendo etiquetas

Aunque su visibilidad fue impulsada por la popularidad que ganó en televisión, Frida supo convertir esa breve exposición de dos meses, en el punto de partida de su carrera como influencer.

“La gente quería ver más de mi vida personal”, recuerda. A partir de ese momento, encontró en Instagram y luego en TikTok un espacio para hacer sketches, covers musicales... y poco a poco fue moldeando su estilo propio como creadora de contenido lifestyle.

Dejar atrás la etiqueta de “chica reality” no fue inmediato. Su primer gran reto llegó al incursionar en el modelaje, donde la industria, aún rígida, no siempre abría la puerta a quienes provenían de programas de televisión como en el que participó. Además, su edad no encajaba del todo en los perfiles que buscaban: “No me veía ni muy adolescente, ni muy adulta, ni muy niña… era todo ambiguo”, cuenta. Sin embargo, luego de varios intentos logró ser modelo en una marca de ropa nacional y hoy, esas etiquetas quedaron atrás.

Frida crea contenido para redes sociales desde los 14 años. VANESSA TAPIA

La amiga online de las ‘girls’

Su contenido ha crecido junto a ella. “Mi ventaja fue que mi público tenía mi misma edad, entonces pasamos por las mismas etapas juntos”, explica. Desde el primer enamoramiento hasta la primera ruptura, Frida fue mostrando su vida con tanta cercanía que muchas seguidoras se vieron reflejadas en su camino. Ahora, se siente una mujer más madura, con mayor libertad para mostrarse como es, pero también con responsabilidad sobre lo que publica. “Sé que me siguen personas jóvenes, así que no comparto nada a favor del vapeo (uso del cigarrillo electrónico) o el consumo de alcohol. Entiendo que están en una edad donde pueden ser muy influenciables. No quiero cruzar esa línea”, afirma,

Actualmente suma más de 340 mil seguidores entre todas sus redes sociales y revela que al principio le costó adaptarse a las tendencias de baile y ‘lip sync’ en TikTok. “Yo no sabía bailar, me sentía como un palo sin poder moverme, pero en la pandemia practiqué a diario y empecé a desenvolverme más”, cuenta entre risas. Pero, a pesar de su crecimiento en TikTok, es en Instagram en donde comparte su día a día, responde preguntas, da consejos y mantiene un vínculo más cercano con sus seguidores. “Muchas me escriben para contarme anécdotas o pedirme consejos, como si fuera una amiga más del grupo”.

Sus rizos naturales son parte de su sello personal. VANESSA TAPIA

Estilo sin miedo

Le gusta arriesgar, divertirse con los looks y, sobre todo, vestirse para sí misma, sin importar las opiniones ajenas. “No me importa si me ven muy extravagante. Tú tienes que vestirte con lo que te guste”, dice convencida. Esa seguridad la ha llevado a trabajar con varias marcas y a compartir contenido sobre sus outfits, especialmente cuando asiste a eventos o premiaciones. Además, tiene un emprendimiento de segunda mano llamado Unnew, que busca no solo revender las prendas, sino transformar sus diseños para que tengan un nuevo estilo.

Los rizos son su sello

En el mundo online donde abundan los filtros, los estereotipos de belleza y la búsqueda constante de perfección, ella ha convertido su cabello rizado en su sello personal. Siempre lo luce con orgullo al natural y lo ha transformado en su accesorio estrella. “Yo voy a seguir siempre con mis rizos. No hay forma de que me sienta tan cómoda por tanto tiempo con el cabello liso”, afirma con seguridad.

Pero… ¿alguna vez ha recibido comentarios negativos sobre ella? Frida se sincera y dice que sí. Aunque su comunidad más cercana la apoya con cariño, hay ocasiones (especialmente cuando trabaja con marcas y su contenido se pauta) en que sus videos llegan a públicos nuevos que no la conocen y critican su físico o su rostro. “Cuando me ha pasado, empiezo a dudar de cosas que nunca me había cuestionado”, reconoce. Por eso, ha aprendido a poner límites, filtrando palabras negativas en los comentarios que prefiere no leer.

Estudia Comunicación y Marketing Digital. VANESSA TAPIA

Más allá de los likes

Aunque muchos lo ven como un hobby, ella tiene claro que estar en redes sociales es un trabajo que exige análisis, constancia y mucha creatividad. “Si piensas que no es trabajo, inténtalo y te vas a dar cuenta”, dice. Además, estudiar Comunicación y Marketing Digital le permite estar lista para adaptarse a cualquier nueva plataforma.

Gracias a su trabajo como creadora de contenido, también ha vivido experiencias únicas. Una de las que más la emocionó fue viajar a Colombia invitada por Spotify para asistir al lanzamiento exclusivo de un álbum de Camilo. “Fue la primera vez que lo cantaba en vivo y para mí fue como: ok, esto significa algo. Las redes sociales sí te dan momentos especiales como estos que no se comparan con absolutamente nada más”, cuenta.

Pero no todo ha sido sencillo. Al mirar atrás, reconoce que hubo momentos en los que quizás se expuso de más, sobre todo en su vida amorosa. “Solo me conocen un novio, y no me arrepiento de lo que compartí en su momento. Pero ahora sé qué cosas no volvería a hacer”, admite. Para ella, la privacidad se ha vuelto una prioridad. “Antes me relacionaban solo con esa persona. Hoy sé que mientras menos se exponga la vida personal, mejor”.

Lo que se viene

Pese a que disfruta trabajar como influencer, hay una vocación que aún sueña con cumplir: la actuación. Desde niña ha tomado clases y anhela pisar un escenario como protagonista de una obra de teatro, su formato favorito. “Lo que más me apasiona es el teatro”, confiesa. Por eso, mientras sigue creciendo como influencer, también se prepara para conquistar los escenarios y, por qué no, internacionalizarse como actriz.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Emili Villavicencio (@milimakeup__). Vestuario: @veraloverec (vestido beige) y @andreavegaoficial (vestidos plateado y negro). Locación: Restaurante Cayetana (@cayetana_gye).