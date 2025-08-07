Baños Ciudad de Fuego vs. Deportivo Cuenca: día y canales para ver EN VIVO

El equipo revelación de Segunda Categoría enfrenta al Expreso Austral en un duelo por los 16avos de final de Copa Ecuador

Baños Ciudad de Fuego y Deportivo Cuenca se en los 16avos de final de la Copa Ecuador.

Baños Ciudad de Fuego recibirá a Deportivo Cuenca este jueves 7 de agosto en un duelo clave por los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 que promete emociones de principio a fin. El choque será en estadio Coronel José Silva Romo, a partir de las 19:00 (hora Ecuador).

El equipo de Tungurahua llega encendido a esta instancia. Invicto en el torneo provincial de Segunda Categoría y tras eliminar a Huaquillas en la ronda anterior, el conjunto tungurahuense se ha convertido en el equipo sensación de la temporada. La ilusión de dar el batacazo frente a un club de Serie A crece entre sus hinchas y jugadores.

Deportivo Cuenca busca imponer su peso histórico

Deportivo Cuenca se estrena en la cuarta edición de la Copa Ecuador. @DCuencaOficial

Por el lado de Deportivo Cuenca, el compromiso representa una prueba de carácter. El cuadro morlaco parte como favorito, pero es consciente del desafío que implica visitar una plaza complicada como Baños y enfrentar a un rival motivado y en ascenso.

Detalles para ver Baños Ciudad de Fuego vs. Deportivo Cuenca

Día: jueves 7 de agosto

Horario: 19:00 de Ecuador

Dónde: Estadio José Silva Romo, Baños de Agua Santa

Canales de TV y streaming: DSports y DGo

¡Esta noche volvemos a jugar la #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV en Baños! 🏆Compartimos algunos datos de este torneo. pic.twitter.com/UGSKvVgIhv — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) August 7, 2025

Premio doble: octavos de final y un duelo con Aucas

El ganador de esta llave no solo avanzará a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, sino que tendrá la oportunidad de enfrentarse a Aucas, vigente campeón del torneo. Un aliciente más para que ambos equipos salgan con todo en busca del triunfo.

