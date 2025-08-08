¿Por qué hay neblina en Guayaquil y qué dice el Inamhi sobre este fenómeno?

El fenómeno se debe a la humedad y vientos del sur, según el Inamhi. La ciudad vivirá días fríos y nublados hasta el lunes

Una capa de niebla ha cubierto ciertos sectores de Guayaquil en los últimos días.

Durante los últimos días, ciudadanos de Guayaquil han compartido en redes sociales imágenes de una espesa neblina cubriendo varios sectores de la ciudad. Las escenas causaron sorpresa entre conductores y peatones que capturaron el fenómeno desde distintos puntos del Puerto Principal.

Javier Macas, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó a EXPRESO que esta situación tiene relación con factores climáticos propios de la temporada.

“El contenido de humedad en niveles bajos de la atmósfera es alto durante la mañana, y como en niveles superiores es más seco, se genera este tipo de condiciones. Además, el viento predominante desde el Pacífico sur favorece la formación de esta bruma”, detalló.

La bruma ha sido más densa de lo habitual, aunque no es la primera vez que se presenta en la ciudad.

Bruma en Guayaquil: el clima más frío y nuboso persistirá varios días más



El Inamhi anticipó que durante esta semana, Guayaquil tendrá días parcialmente soleados pero con nubosidad predominante.

Entre el jueves 7 y el sábado 9 de agosto se espera un ligero aumento de la temperatura y de la radiación solar, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Para el domingo 10 y lunes 11, el organismo prevé un nuevo descenso de la temperatura, acompañado de mayor nubosidad.

Se visualiza neblina en gran parte de la ciudad de #Guayaquil y cantones aledaños.

