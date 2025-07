Melany Cortázar: la influencer de belleza que fusiona la autenticidad y creatividad

Detrás de cada brocha y tutorial lleno de color, se encuentra una joven que hace siete años, encontró en el maquillaje una forma de expresarse y compartir su pasión con los demás.

Melany Cortázar (conocida como @melanycmakeup) es una guayaquileña de 25 años, con una comunidad digital de un millón de seguidores en redes sociales. Allí no solo enseña a delinear o aplicar un lápiz labial, también empodera, entretiene y educa, con una alegría única que hace que mujeres de todo el mundo la escuchen como si fuera una amiga de toda la vida.

Sus inicios no fueron glamurosos ni perfectos, pero sí estuvieron llenos de mucha valentía. El primer reto lo tuvo cuando les comentó a sus padres sobre su pasión por el maquillaje. “Mi papá me decía: ‘No seas maquilladora, ¿vas a andar pintando caras?, eso no te va a llevar a nada’”, recuerda. Pero su mamá vio algo distinto. “Cuando le conté, me dijo: ‘Si te gusta el maquillaje, estúdialo’. Y ese es un consejo que siempre doy: ‘Si algo te llama la atención, no te quedes como amateur’”.

Melany Cortázar cuenta con su propia escuela de maquillaje. VANESSA TAPIA

Fue así como, a los 17 años, Melany se inscribió en su primera carrera de maquillaje profesional y, con el tiempo, ambos vieron el compromiso detrás de su sueño y comenzaron a apoyarla en todo. “Mi familia fue clave en el proceso. Tener su apoyo fue una bendición. Gracias a eso avancé mucho más rápido. Mi novio (Kirk Mora) también me ha apoyado desde el primer día”, asegura.

Eso sí, también hubo momentos de nervios por atender a sus clientas en casa. “Imagínate meter a una desconocida a tu hogar. A veces le decía a mi papá que era la mamá de una amiga del colegio, para poder maquillarla a las seis de la mañana”, cuenta entre risas.

Pero aún con miedos y dudas, Melany eligió seguir trabajando por su meta. “Me quité ese miedo de ‘¿y si nos roban?’, ‘¿y si mis papás se enojan?’. Yo decía: ‘El que no arriesga, no gana’”.

De cero a un millón de seguidores

Lo suyo no fue un salto viral de la noche a la mañana, sino un camino progresivo y auténtico Actualmente, Melany suma un millón de seguidores entre todas sus redes sociales (Instagram y TikTok). Pero, más allá del número, lo que realmente la emociona es haber creado una comunidad que la ve como una amiga, una hermana o esa prima que siempre tiene un tip de belleza para compartir.

“No se trata de los números, sino de la comunidad y de qué tanto la gente cree en ti”. Su propósito es que, al verla, otros también se inspiren. “Mi contenido no se trata solo de mí, sino de lo que puedo dar a la otra persona. Siempre quiero que quien vea una publicación mía, se lleve un consejo, algo positivo”.

¿Cuál es el secreto de su éxito? La clave, dice, está en integrar las redes al día a día. “Si vas a una tienda, si bañas a tu perrito… todo puede contar una historia. El error es pensar que esto es un mundo aparte: es parte de la vida real”.

Y aunque muchas veces parece espontáneo, detrás hay una estrategia clara. “Uno de mis videos más virales fue maquillando a Isabel Noboa. A raíz de ese video, me llegaron muchísimas clientas. Por eso, siempre digo: ‘Hay que pensar con quién haces una alianza y cómo comunicas tu trabajo’”.

Melany Cortázar: Multifacética todo terreno

Melany Cortázar ha dado clases online de maquillaje y redes sociales a más de 2.000 personas. VANESSA TAPIA

Melany no solo domina las tendencias de maquillaje: también ha sabido abrirse camino en la educación y en grandes campañas de belleza.

Su carisma frente a la cámara y la conexión con su comunidad la han convertido en el rostro de reconocidas marcas dentro y fuera del país.

Entre los logros que recuerda con más cariño está el viaje que hizo a Colombia en 2024 para grabar una campaña internacional. Ahora se prepara para una nueva experiencia: en pocos meses viajará a Estocolmo (Suecia), como la única influencer de belleza ecuatoriana invitada a conocer la fábrica de una marca.

“Cuando Dios te abre una puerta, se te abren muchísimas. Si tú confías en Él, te da en abundancia, mucho más de lo que esperas. Es tu mejor socio”, dice con orgullo.

Su crecimiento no solo se mide en viajes o colaboraciones. Hoy lidera su propio estudio y academia de maquillaje, donde cada semana enseña a alumnas que viven en Guayaquil o viajan desde otras provincias para aprender de ella en sus cursos presenciales.

“Me siento honrada de que las personas hagan ese esfuerzo para capacitarse conmigo. Tengan la confianza de que siempre daré todo de mí”, sostiene.

Conociendo más a la creadora de contenido

¿Qué opinas de que Ecuador es el segundo país que más compra maquillaje?

La mujer ecuatoriana es vanidosa y le gusta verse bien, pero tiene que empezar a educarse más en el tema. Muchas veces el error es que compran los productos, pero no los saben utilizar. El maquillaje te ayuda a cerrar grandes negocios.

¿Es fácil crear contenido sobre maquillaje?

Antes era mucho más fácil todo. Ahora, si tienes un emprendimiento, todos los días debes grabar y dedicar más tiempo para ganar la atención del cliente y que así tu marca personal siga vigente.

¿Has recibido comentarios negativos o críticas a lo que haces?

Gracias a Dios, mis cuentas no están llenas de comentarios tóxicos ni de ‘haters’. Si pasa, hay que tener la doble camisa de aguantar lo que se venga, pero siempre con la mirada en la meta y que todo, de una u otra forma, no te importe.

¿Está a favor o en contra del canje con celebridades?

Las colaboraciones son buenas, siempre y cuando ambas partes sumemos algo positivo y si la comunidad de esa persona se alinea con mis valores y creencias. Lo más importante es la alianza y la conexión que se pueda generar entre ambas.

¿Se han eliminado los estereotipos en la belleza?

Se ha evolucionado de forma positiva. Ahora hay espacios para todos y las marcas están buscando personas que no sean ‘perfectas’. Hay que amarnos como somos y lo que no nos gusta, convertirlo en nuestras fortalezas.

Melany Cortázar ha sido el rostro de marcas de belleza nacionales e internacionales. VANESSA TAPIA

Dos tips de belleza claves

Los tres básicos en el kit de maquillaje son un buen corrector de ojeras, un rubor en crema (que lo puedes usar como labial y como sombra) y un rímel para las pestañas.

El error más grande al maquillarse es usar en el rostro una base más clara u oscura que el resto. Para evitarlo, lo ideal es guiarse con el color del cuello, para que ambas zonas sean del mismo tono.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Vestuario: Nuar (@nuar_ec). Accesorios: Mochi (@mochiaccesorios).

