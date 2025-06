Issa Vásquez: la influencer que mezcla rutinas, humor y estilo con autenticidad total

Issa Vásquez no es solo una creadora de contenido fitness con más de 1,1 millones de seguidores en Instagram; esta colombiana polifacética se ha convertido en un verdadero referente del bienestar moderno. Empresaria, instructora, comunicadora innata y mamá perruna, Issa transita con naturalidad entre la vida saludable y el lifestyle, siempre con un sello propio: energía, humor y una conexión honesta con su comunidad.

Sus reels, (¡además de virales!) son cápsulas de motivación diaria: rutinas de ejercicio accesibles, recetas prácticas y saludables, confesiones espontáneas entre risas y momentos de vulnerabilidad que hacen sentir a cualquiera como en casa. ¿Quién no se ejercitó con ella durante la pandemia, desde la sala y con una botella de agua como mancuerna improvisada? Su autenticidad, sin poses, la volvió indispensable en tiempos de incertidumbre y, desde entonces, ese lazo con sus seguidores se transformó en algo más profundo: una tribu que la acompaña, la escucha y la sigue desde todos los rincones del mundo.

De paso por Guayaquil, Issa presentó su más reciente colaboración con la marca de accesorios Ave María, que está presente en las tiendas de Deprati, una propuesta que captura su esencia vibrante, femenina y auténtica. La colección fue creada con su impronta personal, desde el concepto creativo hasta la estética de la campaña. “No es solo un producto, es una extensión de mí”, dice. Y se nota.

Con una sonrisa que no se despega ni frente a su celular, Issa llegó acompañada de su esposo, Juan Javier Guzmán, con quien comparte no solo la vida, sino también un emprendimiento de productos saludables en Colombia. Juntos construyen un estilo de vida basado en el bienestar integral, sin perder la espontaneidad ni ese toque de humor que la caracteriza.

En esta entrevista, habla sobre moda, comunidad, emprendimiento y ese vínculo invisible pero poderoso que la une a quienes alguna vez la imitaron en una sentadilla.

Cara a cara

Issa, ¿cómo nació su camino como creadora de contenido?

Estudié Administración de Empresas y me gradué en 2018. Para entonces ya llevaba años compartiendo contenido en redes, pero fue durante la pandemia cuando todo hizo clic. La comunidad creció y se consolidó de una manera que jamás imaginé.

¿Qué fue lo que detonó ese boom durante el encierro?

Recuerdo que empecé a hacer rutinas en vivo desde mi casa. Tenía mi música, mis gritos, mi energía... todo muy en mi estilo. Al principio éramos cinco personas conectadas, luego diez… y de pronto teníamos más de 16 mil en vivo. Fue una locura hermosa.

¿Qué es exactamente For You?

Es un reto de entrenamiento que armé y que está pregrabado, pero además hago clases en vivo todos los sábados desde mis redes. Lo de For You es una experiencia más completa, un programa mensual para quienes quieren comprometerse a otro nivel.

Su contenido va mucho más allá del fitness. ¿Cuándo empezó a compartir también su estilo de vida?

Siempre supe que no quería quedarme solo en el nicho del ejercicio. Me encanta lo saludable, claro, pero también quería mostrar quién soy: mi energía, mi locura, mis días buenos y malos. Eso fue abriendo espacio a la moda, a mi hogar, a mi relación. Siempre desde un lugar auténtico.

Hablemos de Ave María. ¿Cómo fue ese momento en que la marca le dio el “sí”?

Fue muy especial. Hace tres años les escribí y me dijeron que no buscaban embajadoras. Hoy llevamos dos colaboraciones juntas. Siempre le digo a mi comunidad: hay que tocar puertas, insistir y confiar. Los sueños no llegan solos, se construyen.

Al dar el salto a la moda, ¿le permitieron sumarse al proceso creativo?

En todo. Desde el diseño y las formas hasta la campaña y el contenido. Ave María no busca solo ponerle el nombre de alguien a una colección: quieren que cada pieza tenga sentido para ti y para quien la usa. Y eso se nota.

¿Cómo imaginó a la mujer que usaría esta colección?

Pensé en una mujer real, que quiere sentirse empoderada, que ama los detalles. Que puede estar entrenando, trabajando o saliendo a cenar, pero siempre lleva algo que resalte quién es. Hay piezas grandes, con presencia, pero también otras más delicadas.

¿Qué significa para usted la comunidad que la sigue?

No los veo como seguidores. Son mi equipo. Hay personas que me dicen: “Me salvaste en pandemia”. Me emociona mucho. Cuando me casé en Cartagena, había gente esperándome fuera de la iglesia para verme entrar. Son momentos que se quedan para siempre.

¿Y cómo combina todo eso con su emprendimiento en Colombia?

Con mi esposo lideramos una marca de productos saludables que está creciendo muchísimo. Ya estamos en más de mil puntos de venta y desarrollando nuevas líneas. Ojalá muy pronto podamos traerla a Ecuador también. Emprender ha sido uno de mis mayores sueños.

