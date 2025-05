Los looks de la posesión de Daniel Noboa: entre protocolo y combinaciones difíciles

El estilo de diversas figuras políticas resaltó entre trajes impecables, aunque no faltaron los desaciertos inolvidables.

Los trajes oscuros y sastrería blanca resaltaron en varios looks reflejando solemnidad y estilo.

Mientras Ecuador estrena presidente, muchos de los invitados parecían estrenar también look. Si bien las ceremonias de posesión presidencial son un acto político de peso, también son una excusa para desplegar estilo (o intentarlo) Y la llegada de Daniel Noboa al poder no ha sido la excepción.

La alfombra roja desplegada afuera de la Asamblea Nacional, se convirtió en una pasarela donde se notó quienes de los invitados entendieron el protocolo y se vistieron en clave diplomática, y también los que parecieron haber confundido el evento con una avant premiere.

Entre las figuras públicas, más de una se rindió al blanco, un tono con mensaje pacífico, aunque por suerte no salieron todas de la misma tienda de diseñador. O si lo hicieron, al menos variaron los accesorios.

En el caso de los trajes masculinos, predominó la fórmula segura: oscuros, clásicos, con la infaltable corbata que no siempre combinaba.

En EXPRESIONES pusimos bajo la lupa cada vestido, cada corte de traje, cada accesorio que subió o bajó puntos en el termómetro del estilo. Porque cada detalle suma o resta. Y hay quienes salieron en positivo… y otros, directo al archivo del “no era necesario”.

En rojo nacional

Rosa Torres, asambleísta por Los Ríos de ADN, apostó por el diseño nacional —punto a favor— y lo hizo de la mano de Gustavo Moscoso, reconocido por su sastrería de sello impecable. Eligió un conjunto rojo intenso, con chaqueta de vuelos tipo peplum y falda elegante. El peinado recogido y las gafas sumaban sobriedad. Eso sí, personalidad no le faltó.

La asambleísta optó por un elegante diseño estilo sastre de Gustavo Moscoso. Foto: Karina Defas

Entre maxi print y volumen

Diana Jácome, también asambleísta por ADN, optó por un vestido tipo globo con maxi prints en blanco y negro. El cabello suelto acentuaba el aire relajado del conjunto, que quizás funcionaría en otra ocasión... ¿pero en una posesión presidencial? La pregunta queda flotando como el volumen del diseño.

Maxi estampados en blanco y negro para un look que rompió el molde. Foto: Karina Defas

El team blanco

La Primera Dama, Lavinia Valbonesi, eligió el blanco con un leve matiz marfil, tono clásico en actos de posesión, asociado a la pureza, y la paz. Su conjunto compuesto por una chaqueta con cinturón marcado y falda a tono delineó una figura elegante y estructurada. Los tacones al mismo color reforzaron la armonía, mientras que el cabello recogido y el clean look sellaron una apuesta por la sobriedad controlada. Un estilismo sin estridencias, pero con mensaje: orden y serenidad.

Marcela Holguín, gerente de Medios Públicos, se sumó al team blanco, pero lo suyo fue más red carpet que acto de Estado. Vestido ceñido, escote tipo bandeja, abertura en la pierna y tacones al tono: un combo más cerca del avant premiere que de la Asamblea Nacional. El problema no fue el estilo, sino el contexto.

Blanco ceñido, escote bandeja y una apuesta más de gala que de gobierno. Foto: Karina Defas

La canciller María Gabriela Sommerfeld también apostó por el blanco, pero no por la simplicidad. Su vestido destacaba por los vuelos en cuello, mangas y dobladillo, que creaban un efecto hilvanado algo recargado. El diseño, de corte holgado y volumen generoso, llamó la atención: ¿era un desacierto innecesario en un acto de sobriedad protocolar? En cualquier caso, el vestido habló... aunque no todos entendieron el mismo idioma.

Vuelos en blanco para una canciller que prefirió el volumen a la sobriedad. Foto: René Fraga

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, eligió un traje oscuro con corbata burdeos, combinación clásica que no arriesga pero cumple. A su lado, Romina Miraglia apostó por un blanco marfil en clave moderna: chaqueta estructurada y pantalón a tono, un conjunto que aportó frescura sin perder formalidad. El dúo funcionó visualmente: él desde la sobriedad institucional, ella desde una elegancia actual, sin estridencias.

Un dúo que combinó lo clásico con la modernidad. Foto: Expreso

Energía turquesa

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, eligió un vestido satinado verde turquesa con cuello mao y una abertura discreta en la zona del busto. El tono no fue casual: el verde turquesa suele asociarse con equilibrio y naturaleza —conceptos que no le vienen nada mal a un ministerio que tendrá que enfrentar debates ambientales y energéticos. El conjunto, además, estaba coordinado con aretes del mismo tono. La combinación acertada suma puntos... aunque el brillo del satén no es el tejido más favorecedor bajo el sol.

Verde turquesa con brillo y un guiño simbólico a la energía que representa. Foto: Karina Defas

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!