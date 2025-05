Ana Isabel Cobo, Miss Supranational Ecuador: La reina que brilla sin seguir moldes

Cada look que llevará al certamen está pensado para representar a Ecuador.

Hay mujeres que no necesitan corona para brillar. Pero cuando la tienen, la llevan con propósito. Desde Ambato, Ana Isabel Cobo llega a Guayaquil en una visita breve, pero significativa. En medio de una agenda apretada, hizo una pausa para esta entrevista y una sesión de fotos donde su presencia llenó cada espacio. Es la elegida para representar a Ecuador en el certamen Miss Supranational 2025 en Polonia, y lleva en su maleta no solo vestidos de gala, sino historias que la forjaron.

En esta conversación íntima, habla sin rodeos sobre las luces y sombras de la exposición pública. “Deberíamos tener un pare: deja de opinar sobre el cuerpo de los demás”, dice con firmeza, y deja en claro que, aunque el hate exista, también hay palabras que sanan. Con la misma voz que un día calló ante el bullying, hoy responde con empatía y entereza.

También hay espacio para sus rituales antes de una gala, su manera de entender el rol de una Miss —más allá de la pasarela, y cómo el estilo es una forma de contar quién es. El suyo fue moldeado por las pasarlas más importantes del país. Porque como ella misma dice, “saber cuál es tu valor”, y desde ahí se construye todo lo demás.

Cara a cara

Hoy en día, con las redes sociales, cualquiera puede opinar de todo. ¿Eso lo vivió en carne propia?

Sí, seas o no Miss, estás en el ojo público y todo el mundo cree tener derecho de criticarte. Creo que ya deberíamos ponerle un pare a eso de opinar sobre el cuerpo de los demás. O simplemente hacer oídos sordos. Uno sabe cuál es su valor.

¿Cree que el hate habla más del otro que de uno?

Totalmente. Nunca vas a poder entender en qué contexto crecieron, qué vivieron, qué los llevó a decir lo que dicen. Hay que aprender a ser empáticos también con la gente que actúa desde el dolor. Y aceptar que no siempre vas a poder entender lo que el otro está pasando.

Con más de 60 looks en su maleta, apuesta por una propuesta que mezcla elegancia y moda ecuatoriana. Fotos: Miguel Canales

¿Le hacían bullying en su adolescencia?

Sí, se podría considerar así. No era por mi altura (1,78 cm), como muchos podrían pensar, sino más bien por no encajar en ciertos grupos. Me sentía fuera de lugar, con miedo de mostrarme tal cual era. Aprendí a brillar cuando dejé de buscar la aceptación del resto y a entender que mi amor propio es más fuerte.

Cuéntenos sobre su preparación rumbo a Polonia. ¿Cuántas maletas lleva para el certamen?

Hasta ahora, tres. Solo el traje típico ya se lleva una entera. Hay que empacar para un mes entero, con looks para mañana y noche. Más de 60 outfits. Ahí te das cuenta del poder de la moda: te permite expresar quién eres.

Superó el bullying, abrazó su autenticidad y hoy inspira con su historia de amor propio y resiliencia. Foto: Miguel Canales

¿Cómo consigue tanto apoyo?

Con alianzas estratégicas. Como buena relacionista pública, hay que saber tocar puertas, crear contactos, conseguir canjes. Literalmente, así funciona.

¿Va a incorporar moda ecuatoriana en sus looks?

¡Claro! Llevo prendas bordadas a mano, inspiradas en Otavalo. Van a ver interpretaciones en vestidos, trajes… muy espectaculares. Soy muy orgullosa de lo hecho en Ecuador.

¿Qué significa para usted ser ecuatoriana y representarlo afuera?

Es representar al campesino que madruga, a la madre que trabaja sin descanso. Es demostrar que aquí somos fuerza, cultura, resiliencia.

Créditos: Fotos: Miguel Canales. Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Maquillaje y peinado: Jonathan Samaniego (IG@jonathansamaniegooficial) Vestidos: X-clusive (IG@xclusive15) Locación: Hotel Río Guayas de Art Hotels Ecuador, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona, cerro Santa Ana (IG@hotel.rio.guayas) Reservas: rioguayas@arthotelsecuador.com

