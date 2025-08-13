PSG vs Tottenham EN VIVO: Sigue aquí la Supercopa de Europa y el partido de Pacho

El defensor ecuatoriano vuelve a la titularidad de Paris Saint-Germain y está a poco de conseguir un nuevo título

Willian Pacho es titular con PSG en la final de la Supercopa de Europa.

Este miércoles 13 de agosto, el campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain (PSG), se enfrenta al monarca de la Europa League, el Tottenham, en un duelo que promete ser de pronóstico reservado. El escenario de esta gran final es el estadio de Udine, en Italia, donde ambos equipos buscan el primer trofeo de la temporada.

El equipo dirigido por el español Luis Enrique llega a este cotejo con una gran novedad bajo los tres palos. El portero titular, Gianluigi Donnarumma, no formará parte del equipo, una decisión que ha generado revuelo entre la afición. Su lugar será ocupado por el joven Lucas Chevalier, quien tendrá la enorme responsabilidad de defender el arco en esta importante final.

En la zaga defensiva, el regreso del ecuatoriano Willian Pacho es una de las grandes noticias para el PSG. Tras cumplir una suspensión de dos partidos en el Mundial de Clubes disputada en Estados Unidos, el central volverá a formar pareja con el capitán Marquinhos, reforzando así la defensa parisina.

Con PSG, Willian Pacho ganó la Champions League 2024/25. EFE

Del otro lado, los Spurs del nuevo entrenador Thomas Frank llegan a esta final con la moral en alto, tras haber conseguido su primer título europeo en 41 años al vencer al Manchester United en la final de la Europa League. El conjunto londinense quiere demostrar que su éxito no fue casualidad y que está listo para competir con los más grandes.

Aunque el cuadro parisino es el gran favorito, los ingleses cuenta con jugadores de gran calidad como Cristian Romero, Bentancur y Richarlison, quienes intentarán dar la sorpresa. La afición de los Spurs sueña con que su equipo pueda levantar otro trofeo y consolidarse como uno de los equipos más importantes del continente.

¿A qué hora juegan PSG y Tottenham en la Supercopa?

El partido por el trofeo de la Supercopa, que se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador), será el primer gran test para ambos equipos en la temporada 2025. Sin duda, un duelo imperdible para los amantes del buen fútbol en Europa.

Alineaciones de PSG y Tottenham en la final de la Supercopa de Europa

EN VIVO: PSG vs Tottenham en la final de la Supercopa de Europa

