Veda de cangrejo: guía práctica para las restricciones que empiezan hoy en Ecuador

Desde este 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025, rige en Ecuador la veda del cangrejo rojo y azul

Durante la veda, está prohibida la captura y comercialización del cangrejo rojo y azul en Ecuador para proteger su proceso de muda.

La veda del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y azul (Cardisoma crassum) inicia este viernes 15 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre de 2025. Esta medida, establecida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, busca proteger a los crustáceos durante su proceso de muda, cuando se desprenden de su caparazón viejo y son más vulnerables.

Durante este periodo, los cangrejos se esconden en sus madrigueras y su nuevo caparazón tarda en endurecerse. La veda permite que las poblaciones se recuperen y garantiza su sostenibilidad en el ecosistema costero.

¿Qué está prohibido durante la veda?

La normativa prohíbe, en todo el territorio nacional:

La recolección y captura de cangrejo rojo y azul

El transporte, posesión y procesamiento de estas especies

La comercialización interna y externa, tanto en mercados como en restaurantes

Estas restricciones aplican a pescadores artesanales, comerciantes, procesadoras y consumidores. Las autoridades realizarán operativos de control en manglares, muelles y puntos de venta.

¿Qué deben hacer las empresas procesadoras?

Las empresas autorizadas que hayan procesado cangrejo antes del inicio de la veda debieron declarar su inventario ante la Dirección de Control Pesquero hasta el 15 de agosto. Este registro permite verificar que el producto almacenado no fue capturado ilegalmente durante el periodo de restricción.

El stock declarado podrá comercializarse dentro de un plazo máximo de cinco días, contados desde el inicio de la veda.

¿Qué sanciones se aplican?

El incumplimiento de la veda está sancionado por la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Las multas varían según la gravedad de la infracción:

De $ 2.350 a $ 47.000 para empresas o infractores graves

De $ 470 a $ 4.700 para pescadores artesanales

En casos más graves, los infractores pueden ser procesados penalmente bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las denuncias pueden realizarse en la inspección de pesca más cercana o al correo electrónico: despacho@produccion.gob.ec

La veda del cangrejo no solo es una medida técnica: es una acción de conservación que protege el equilibrio ecológico de los manglares y asegura la supervivencia de una especie clave para la gastronomía y la economía costera.

