Cangrejeros cuelgan sus botas para aprender sobre el manglar

Durante cuatro días, diez cangrejeros de la comunidad Puerto Roma, situada en el golfo de Guayaquil, abandonaron sus botas para enfundarse en mandiles y sumergirse en el aprendizaje sobre el ecosistema del manglar en un laboratorio.

La iniciativa forma parte del proyecto Cambio climático, nexo ecosistemas y medios de vida en Guayas, Ecuador, a través de la investigación transdisciplinaria y enseñanza innovativa, o Celice, que desarrolla la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la Espol.

Alba Calles, docente investigadora de la institución politécnica, lidera este proyecto. Desde hace una década realiza trabajos investigativos sobre la protección del manglar en zonas del golfo. Y sumó a la Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales 21 de Mayo, para integrar a la comunidad en los estudios sobre la protección del ecosistema y del cangrejo rojo.

Uno de los pasos en este proceso fue la capacitación a los cangrejeros. Ellos recibieron enseñanzas en el manejo de GPS y dron para estudios de georreferenciación, el uso del microscopio, la identificación de microalgas, manejo de oxigenómetro y pH-metro, entre otras.

Jesús Jordán participó de las jornadas de estudio, desarrolladas en los laboratorios del campus Prosperina de la Espol. Señaló que quedó sorprendido al examinar su propia saliva, uno de los ejercicios en las clases.

“Nos enseñaron el manejo de equipos, a través de los microscopios vimos lo que consumimos. Incluso desde nuestra saliva mismo nos hicieron sacar cuánto teníamos, y vimos con el microscopio cuántas bacterias entran”, expresó Jordán.

Calles dijo que, con ese ejercicio, ellos aprendieron los niveles de organización biológica. “Era muy importante que los cangrejeros, que nos acompañan en este proyecto de investigación conozcan de estas técnicas para que entiendan todos los procesos”, manifestó.

Se abordó el tema de composición del agua, en el que los comuneros identificaron muestras de microalgas, para poder aislarlas en campo y cultivarlas. También aprendieron técnicas para analizar microplásticos presentes en el sedimento.

Además, recibieron capacitación en el procesamiento de muestras para la determinación de materia orgánica con el objetivo de identificar la condición del suelo, si está biológicamente activo o no.

Los cangrejeros tienen dificultades para extraer el crustáceo

Leandro Parrales, técnico de investigación de la Facultad, explicó que una de las preocupaciones de los cangrejeros son las dificultades para extraer el crustáceo, debido a los niveles de salinidad y temperatura del agua, y a la dureza del suelo.

“Antes el cangrejo se encontraba a unos 50 centímetros debajo del suelo del manglar, ahora ellos utilizan una herramienta para extraer el cangrejo, que tienen que lanzar hasta los 2 metros para poder extraer el recurso”, explicó Parrales.

La conservación del cangrejo rojo del manglar movilizó a los capturadores del crustáceo a aliarse con la academia. Esta es su única fuente de ingresos. Cortesía de Espol

Desde el año pasado, el laboratorio ha avanzado en el desove de cangrejos y en la supervivencia de sus larvas, logrando mantenerlas hasta una fase específica de desarrollo.

Además, han preparado alimento vivo a base de microalgas aisladas del estuario, garantizando la nutrición adecuada para las larvas en el laboratorio.

'La Bendición', un laboratorio vivo en Puerto Roma

La siguiente fase del proyecto requiere un espacio sin intervención humana para monitorear de forma natural el crecimiento del cangrejo rojo de manglar. Esto permitirá comprender mejor su ciclo biológico, ya que aún no se tiene conocimiento completo de este proceso, según indicó Calles.

La comunidad de Puerto Roma, que administra una concesión de manglar, ha cedido 10 hectáreas para este experimento. Esta zona, denominada ‘La Bendición’, se mantiene sin extracción de cangrejos ni otras actividades, proporcionando un entorno ideal para el desarrollo de la investigación.

El objetivo es introducir en esta área las larvas criadas en el laboratorio y observar su desarrollo en condiciones naturales. A través de este monitoreo, se espera obtener información clave sobre el ciclo biológico del cangrejo rojo y contribuir a su conservación.

Dinamismo La captura del cangrejo rojo es la principal actividad económica en la comunidad Puerto Roma y otras zonas del golfo.

“Me he enfocado en que sea la comunidad quien esté liderando el proyecto, porque si en algún momento, por alguna razón, incluso cuando pasó la pandemia, nosotros no podamos salir al lugar, entonces ellos deben estar preparados para que, en su medio mismo, puedan continuar, y puedan saber cómo llevar a cabo esta investigación”, manifestó Calles.

Además, otro paso a futuro, es dotar a la comunidad de instrumentos y equipos de laboratorio, para que realicen los monitores del ecosistema.

