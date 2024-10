El sabor del cangrejo une al guayaquileño

No importa si eres del sur o del norte de la ciudad, si tienes poco o mucho dinero, o si comes con cubiertos o a mano. Si estás en Guayaquil y quieres disfrutar de cangrejos, seguramente has visitado las rutas en la calle Los Ríos o en Sauces 6, dos áreas que concentran decenas de locales o ‘huecas’ dedicados a ofrecer este delicioso crustáceo.

Cambian por segunda vez la fecha de la veda del cangrejo Leer más

EXPRESO realizó un recorrido por el norte y sur de la ciudad y evidenció cómo la sazón del cangrejo une a los guayaquileños, así como estas dos zonas se han vuelto clásicas a la hora de buscar mariscos, especialmente por las noches.

“Esta es una tradición. Cada vez que se acaba la veda venimos a comer todos en familia. Casi no nos vemos mucho, pero cuando se trata de la cangrejada, ahí sí nos juntamos”, dijo entre risas Raúl Santana, quien disfrutó de este crustáceo en el local El Cangrejón de Xavier, en las calles Los Ríos y Colón, junto a otros ocho familiares.

Te podría interesar: Niño de 4 años en UCI por accidente en su plantel: Esto dice Educación

En la calle Los Ríos se puede ver a los crustáceos antes de ser cocinados FRANCISCO FLORES

Precisamente en un tramo de la calle Los Ríos, entre Colón y Ayacucho, se levantan cerca de 25 cangrejales que ofrecen platillos elaborados a base de crustáceos y otros mariscos. EXPRESO conversó con Carlos Briones, propietario de Ochipinti, el primer local que se abrió en esa zona. El hombre, de 65 años, contó que la tradición la inició su padre hace más de seis décadas.

¿Cómo saber sectores y horarios de los operativos de la Comisión de Tránsito? Leer más

“Mi padre, Jorge Briones, fue el primero en vender cangrejos en la noche hace 60 años, y hace aproximadamente 40 años abrió su local en Los Ríos y Ayacucho. Ahí empezó todo, y luego, con el pasar de los años, otras cangrejerías se unieron aquí”, comentó Briones.

En esta zona, los ciudadanos no solo degustan alimentos. También se observan a familias y grupos de amigos bailando, cantando y hasta celebrando cumpleaños y otras fiestas. “Venimos porque estamos celebrando la quinceañera de mi hija”, decía Luis Hidalgo, mientras un grupo de extranjeros llegaba a un local cercano.

La calle Los Ríos y Sauces 6 son las zonas representativas de los cangrejos en la ciudad. Guayaco que se respeta se come un buen cangrejo con una buena cerveza o una cola. Esto es parte de nuestro folclor. Daniel Garcés comensal

“Yo los traigo para que disfruten lo bueno. Son de Estados Unidos y nunca han probado esta clase de cangrejos, ¿qué mejor lugar que hacerlo aquí?”, dijo Laura Aguirre, una clienta que entró con más de 10 personas a una ‘hueca’.

Sauces, otra zona donde el cangrejo tiene su espacio

Sin embargo, la venta de este crustáceo no se limita a esta zona de Guayaquil. En Sauces 6, la cantidad de locales se multiplica, con al menos 40 establecimientos a lo largo de la avenida Isidro Ayora. Esta área se ha consolidado como la ruta del cangrejo del norte.

Se realizará el 'Gran Premio Ciudad de Guayaquil' por las fiestas octubrinas Leer más

En este punto, Martha Vilaña es una de las pioneras y habló con EXPRESO sobre sus inicios. “Yo en el 2010 puse el primer local aquí en Sauces. Ya Los Ríos (calle) había ganado popularidad, así que apuntamos a esta zona. Luego, con el pasar de los años, las personas fueron animándose y recién en 2018 fue que esto se pobló más. Ahora es el principal lugar de venta de cangrejos de Guayaquil”, dijo la mujer, quien reveló que actualmente tiene nueve locales con su nombre, Marthita, y con un alto flujo de comensales.

Hace pocos meses, esta zona formó parte de la regeneración urbana de Guayaquil, por lo que hoy luce muy ordenada, con espacios para parqueos y para transitar libremente. Aquí se observan a personas de todas partes de la ciudad y de cantones aledaños.

Martha Vilaña atendió a EXPRESO y contó un poco de su historia FRANCISCO FLORES

“Actualmente resido en Samborondón, pero me encantan los cangrejos de Sauces. Aquí no importa de dónde eres. Lo importante es comer bien y en paz”, comentó Dino Rivera, quien confesó sentirse seguro en este sector porteño.

El civismo guayaquileño no se apaga pese a la adversidad Leer más

Entre las 20:00 y 22:00, algunos clientes incluso esperaban en los exteriores de los locales por una mesa. Grandes grupos de amigos llegaban para disfrutar de los crustáceos. “Aquí nos juntamos todos y disfrutamos de un buen rato. Guayaco que se respeta se come un buen cangrejo con una cervecita o cola. Eso es parte del folclor guayaquileño”, expresó Daniel Garcés, quien llegó con siete amigos de la universidad.

Si bien Los Ríos y Sauces 6 son las dos zonas más tradicionales donde el guayaquileño consume cangrejos, hay decenas de locales en toda la ciudad a los que también acude el porteño para saborear este apetecido crustáceo.

¿Quieres revisar más información? INGRESA AQUÍ