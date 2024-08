Cambian por segunda vez la fecha de la veda del cangrejo

La veda del cangrejo rojo y azul ahora se cumplirá a partir del domingo 1 de septiembre de 2024, días atrás las autoridades habían indicado que los crustáceos recolectados antes del 23 de agosto, podrán ser transportados solo hasta el 24 de agosto y comercializados hasta el 26 de agosto.

Pero, luego de desarrollarse una mesa de diálogo interinstitucional y visitas técnicas en territorio con el sector cangrejero de Guayas y El Oro, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), dispuso que la veda del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) entrará en vigencia desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes.

Cuando las autoridades decidieron adelantar la veda los dueños de los restaurantes y los pescaderos se quejaron, por la afectación económica que eso les generaba, además que fueron que indicaron que no había una certificación científica que diga la razón para adelantar la prohibición de capturar cangrejos y venderlos.

La nueva medida se adoptó sobre la base de los resultados que se dieron tras las visitas técnicas desarrolladas el pasado martes en los sectores de Puerto Jelí (Guarumal, Zona 1, Lagarto Zona 2, La Enfermería), Estero Guayabal y Casa Camarón, en la provincia de El Oro; como así también en la Isla Puná (Puerto Roma – Isla Josefina, El Conchal – Isla Mondragón), Estero Ulpiano, Estero Churute, Caimital, Palo Blanco, El Puerto Grande, Chamuzca, Puerto Azul, Puerto Hondo y Sitio Pinguave, en Guayas.

El Informe de Verificación del Estado de Muda del Recurso Cangrejo Rojo detalla que en El Oro se analizaron 175 cangrejos, de los cuales 3, que representan el 1.71%, no estarían aptos para la captura y posterior consumo. En Guayas se analizaron 161 cangrejos, de los cuales 30 (18.63%), no estarían aptos para la captura y posterior consumo. Del total de la muestra analizada de 336 cangrejos, 33 (9.82%) no estarían aptos para la captura y posterior consumo.

Pese a que los datos obtenidos en este muestreo no otorgan una certeza científica absoluta, se identificó que el porcentaje del recurso cangrejo que se encuentra en estado de post muda es poco significativo, por lo que el MPCEIP establece el periodo de veda señalado en el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-SRP-2024-0025-A suscrito el 23 de enero de 2024, es decir, desde el 01 al 30 de septiembre de 2024 se prohíbe la extracción, captura, producción y venta de este recurso; derogando así el Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP-2024-0234-A suscrito el 23 de agosto de 2024, indicó la Cartera del Estado en un comunicado.

Cabe señalar que, los desembarques de cangrejos que se realicen desde el 28 al 31 de agosto de 2024 serán estrictamente bajo la supervisión de un inspector de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. De la misma manera, el MPCEIP solicita al Instituto Público de Acuacultura y Pesca que instaure una mesa técnica a fin de organizar y levantar información actualizada por zonas, que permita establecer el periodo de veda adecuado, acorde las condiciones actuales del recurso.

