CFN obtiene $ 121 millones para facilitar el crédito a Pymes

La Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) suscribieron, este 27 de agosto de 2024, una colaboración conjunta para facilitar el acceso a $ 121 millones en dos línea de crédito. Estos recursos se destinarán a los sectores productivo y agropecuario de Ecuador.

Esta colaboración permitirá al Gobierno reactivar el Sistema de Garantías Crediticias, lo que permitirá ofrecer garantías al sistema bancario privado, para que pueda dar crédito, entre ellos a clientes de CFN que, por diferentes circunstancias, no cuenten con las debidas condiciones para tener financiamiento.

Estas garantías serán parciales, de hasta el 50 % de los créditos. En esta primera fase se contará con 240 millones de dólares que permitirán acceder y mantener crédito productivo beneficiando a unas 5.000 pymes (pequeñas y medianas empresas).

En esta misma línea, CFN otorgó a Banco del Pacífico una línea de crédito que servirá para canalizar financiamiento al sector de la construcción y cadena de valor, por 100 millones de dólares.

Los acuerdos se llevaron a cabo en la Gobernación del Guayas, allí se destacó que este año la meta de la entidad es dar 500 millones de dólares. "CFN cumplió 60 años de existir, hay confianza en el liderazgo para salir de la crisis. Actuamos como una verdadera banca de segundo piso, tenemos créditos con propósitos" dijo Iván Andrade, presidente del directorio de CFN.

En junio pasado, Andrade, durante una entrevista con EXPRESO, dio detalles de este programa, el mismo que dijo, se aplica en otras partes del mundo, con el fin de expandir la oferta de crédito en sectores que más lo necesitan. "Algunos países lo hicieron en época de covid, de tal forma que los bancos no dejen de dar crédito y no tengan que hacer provisiones por cartera que comienza a requerir algo de refinanciación (cuando no pagan)... Esto sin que la CFN sea la que asume el riesgo directo, porque los bancos son los que tienen que hacer las respectivas calificaciones", dijo.

