Dos policías asesinados en ataque contra estación policial en el suroeste de Colombia

Dos policías fueron asesinados este jueves 14 de agosto de 2025 en un ataque con fusiles contra una estación del municipio colombiano de Morales, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron fuentes oficiales.

"Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la Estación de Policía de Morales (Cauca), que segó la vida de nuestros patrulleros", señaló en X el director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles, precisó la información.

Sin señalar a los responsables, Triana manifestó su solidaridad con las familias y anunció el despliegue de capacidades de inteligencia e investigación para "dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia".

Artefacto explosivo en Alcaldía

"Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen", agregó.

Medios locales informaron que el ataque fue perpetrado con fusiles desde un vehículo en movimiento y que los agresores dejaron un posible explosivo cerca de la Alcaldía de Morales, lo que obligó a evacuar sus instalaciones por precaución.

En esta zona del Cauca tiene fuerte presencia el denominado frente 'Jaime Martínez', que hace parte del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas FARC.

El Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, donde las disidencias de las FARC confluyen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.

