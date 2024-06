Iván Andrade: “CFN dará soporte, garantías a créditos de la banca privada”

Iván Andrade va por su segundo ‘round’ dentro de la CFN. Su retorno a la entidad esta vez estará enfocado en fortalecer el rol de la banca pública en el impulso del sector productivo.

- ¿Qué eje tendrá su gestión en este segundo periodo?

- El objetivo será consolidar y fortalecer la posición de la CFN como banco público de desarrollo, pero como una banca de segundo piso.

- Eso va en la línea del reciente decreto ejecutivo, ¿pero qué diferencia habrá? La CFN ya venía siendo banca de segundo piso al entregar créditos, a través de la banca privada.

- Sí, ese decreto se da porque es importantísimo contar con los instrumentos legales que nos permitan canalizar mayor cantidad de recursos de bancos multilaterales que son dirigidos al sector productivo, a través del sistema bancario privado. Esto se ha venido trabajando de tal manera que, hasta mayo de este año, el 55 % de la cartera vigente de la CFN es banca de segundo piso. ¿Cómo se verá ese fortalecimiento? Entre el 2021 y 2022 se colocaron 260 millones de dólares bajo esta modalidad, en el 2023 fueron 100 millones y este año serán 410 millones de dólares, lo que nos llevará a que el 70 % de esta cartera sea de segundo piso.

- ¿Mejorarán también las metas de expansión en la entrega de créditos?

- El segundo objetivo es ese, que los recursos lleguen a financiamiento del sector productivo, cuyo mercado objetivo son las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que son lideradas por mujeres emprendedoras y que priorizan el tema ambiental o social. Para ello los bancos tienen, después de recibir los recursos, máximo 180 días para justificar el buen uso del dinero, ver a dónde se va. Yeso es lo importante de esto, el monitorear esta emisión para asegurarnos de que vaya a los grupos objetivos. Es un control que se da tanto por CFN hacia los bancos, como de los multilaterales hacia la CFN.

- ¿El fondeo viene solo de los multilaterales?

- Sí y eso es importante porque uno no puede pretender prestar dinero a largo plazo o a mediano plazo, si el fondeo es de corto plazo. Los recursos que nos han entregado son por más de 20 años, de hasta 25 años.

- En ese mismo decreto se establece que la fusión de CFN con BanEcuador no será posible mientras la entidad mantenga programas de financiamiento vigentes, como dice, hasta en 25 años. ¿Fue esta una condición de los multilaterales para dar financiamiento?

- Esa es una propuesta que sale de un análisis que se hizo en CFN, con el fin de eliminar las ambigüedades, mejorar el diálogo con quien me dará los recursos, en el momento de presentar las cifras. Si seguíamos (en ese proceso) y decíamos que la fusión se difiere a un año, dos años, iba a ser complicado hallar recursos. El enfoque es algo fundamental. Cuando uno dice ‘me voy a fusionar’, hay expectativa de cómo quedan las números... Si no probábamos con nuestros números que somos un banco sólido, no nos prestarían dinero.

- ¿El recibir crédito de largo plazo hará que las condiciones del crédito local también mejoren para la ciudadanía?

- Nosotros estamos iniciando con plazos de ocho años, más años de gracia para el capital, porque el fin es ese: tratar de trasladar a la ciudadanía los beneficios que implica el tener recursos de largo plazo. El objetivo es seguir creciendo, pero con un enfoque relacionado al desarrollo del país. En ese sentido, tenemos créditos de electromovilidad, cuidado de ambiente y de apoyo a mipymes, que acompañaremos con un programa que daremos a conocer los próximos meses. Se relanzará el Fondo Nacional de Garantías.

- ¿En qué consistirá?

- Este sistema ayuda a proveer garantía al sistema bancario privado, para que pueda dar crédito a clientes que por diferentes circunstancias no cuenten con las debidas garantías para tener financiamiento. Son programas que se aplican a nivel mundial. Algunos países lo hicieron en época de covid, de tal forma que los bancos no dejen de dar crédito y no tengan que hacer provisiones por cartera que comienza a requerir algo de refinanciación (cuando no pagan)... Esto sin que la CFN sea la que asume el riesgo directo, porque los bancos son los que tienen que hacer las respectivas calificaciones.

- ¿Este fondo a cuánto ascendería? ¿Se aplicará a todo tipo de crédito o solo al crédito que la CFN entrega como banca de segundo piso?

- Eso se está analizando justamente en este proceso con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF. Es algo que aún se está estudiando y que será debidamente anunciado. Hace dos semanas tuvimos una reunión con la Junta de Política y Regulación Financiera, porque son ellos los que tienen que normar esta nueva política, que no solo será para CFN sino en general para todos los programas de garantía crediticial y para cubrir otros segmentos que no se están cubriendo, como las pymes. Seguro esto saldrá a fines de este mes. La idea es implementarlo a fines de año.

