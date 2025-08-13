¿Qué sucede si un restaurante no cumple con las regulaciones de la veda de cangrejos?

Durante la veda de cangrejos en Ecuador, está prohibida la captura, comercialización y consumo de esta especie

Durante la veda de cangrejos, los restaurantes deben retirar este crustáceo de sus menús. El incumplimiento puede derivar en multas, clausuras y sanciones administrativas.

La veda de cangrejos en Ecuador es una medida regulatoria que se aplica dos veces al año para proteger el ciclo reproductivo del cangrejo rojo y azul. Durante este periodo, que suele coincidir con los meses de febrero y agosto, está prohibida la captura, transporte, comercialización y consumo de cangrejos en todo el país.

Aunque la norma busca preservar el equilibrio ecológico de los manglares, cada año se detectan restaurantes que la incumplen, lo que genera sanciones severas.

¿Cuándo ocurre la veda?

Según el calendario oficial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), la veda de cangrejo rojo en 2025 se estableció del 1 al 30 de septiembre, en su fase de muda. Durante este periodos, cualquier actividad relacionada con el cangrejo está prohibida, incluyendo su venta en restaurantes, mercados y plataformas digitales.

¿Qué pasa si un restaurante no respeta la veda?

Los establecimientos que comercialicen cangrejos durante la veda pueden enfrentar:

Multas de 2 a 10 salarios básicos unificados (entre $ 920 y $ 4.600 aproximadamente).

Clausura temporal del local por parte de autoridades municipales o del Ministerio del Ambiente.

Retiro de permisos de funcionamiento si se reincide en la infracción.

Procesos administrativos o penales, especialmente si se detecta tráfico ilegal de especies.

Las autoridades realizan operativos conjuntos en zonas costeras, mercados y restaurantes especializados para verificar el cumplimiento de la normativa. Además, los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de los canales oficiales del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE).

La veda busca proteger el ciclo reproductivo del cangrejo rojo y azul en los manglares ecuatorianos. Respetar esta medida es clave para conservar el equilibrio ecológico de la especie. EXPRESO

Los restaurantes deben ajustar sus menús y evitar ofrecer platos que incluyan cangrejo. Muchos optan por reemplazarlo con otros mariscos como camarón, langostino o concha. También se recomienda informar a los clientes sobre la veda y su importancia ecológica, como parte de una estrategia de responsabilidad ambiental.

La veda de cangrejos no es solo una norma legal, sino una medida de conservación que garantiza la sostenibilidad de una especie clave en los ecosistemas costeros.

Los restaurantes tienen un rol fundamental en este proceso, y su cumplimiento no solo evita sanciones, sino que fortalece su compromiso con el medio ambiente y la comunidad.

