Los cangrejeros, conformes con el cambio de fecha de la veda

Hace apenas unos días, el Ministerio de Producción emitió un nuevo acuerdo que estableció que la veda del cangrejo iniciaría antes, el 23 de agosto; pero a través de un comunicado la cartera de Estado anunció que ese acuerdo fue derogado. La nueva decisión, pública el pasado 28 de agosto, fue recibida de buena manera por el gremio de cangrejeros y pescadores, que precisamente solicitaba que no se adelante la fecha. Y es que una gran mayoría, según reconocen a EXPRESO, desconocían incluso de la decisión antes tomada.

"Nunca supe a ciencia cierta por qué el Gobierno intentaba adelantar la veda. Siempre se ha realizado en la misma fecha, no entendía qué pasada y nos estábamos viendo directamente afectados. Sin embargo el gremio habló y se ejecutaron una serie de acciones e incluso pruebas. Los resultados están listos y afortunadamente confirmaron lo que veníamos diciendo, que aún se puede capturar el producto. Nosotros nunca incumplimos ni intentamos hacer daño al crustáceo o el entorno, solo queríamos que se respete lo históricamente establecido", señaló Carlos Barriga, quien vende cangrejos en la zona de la Alborada.

Samuel Carrasco, quien se dedica a la misma actividad, dijo estar asimismo sorprendido y, en un inicio, preocupado por la "semana de pérdidas" que iba a tener. "En una semana vendemos muchísimo y, conforme a la agenda anual que manejamos, sabíamos que podíamos hacerlo hasta fin de mes. Cuando recibimos la nueva disposición, quedamos como locos. Nos dijeron que desde el gremio se tomarían acciones. Lo hicieron y ahora, otra vez, estamos en la carrera de ofrecer cangrejo. La decisión es oportuna, válida. Nuestro fin no es el de irnos en contra de las reglas, eso nunca. Y es que vivimos de esto, queremos preservar la especie", señaló.

El resultado de los análisis influyó en la decisión

Que luego de desarrollarse una mesa de diálogo interinstitucional y visitas técnicas en territorio con el sector cangrejero de Guayas y El Oro, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) dispuso que la veda del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) entrará en vigencia desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, señaló la institución.

"Esta medida se adoptó sobre la base de los resultados que se dieron tras las visitas técnicas desarrolladas el pasado 27 de agosto en los sectores de Puerto Jelí (Guarumal, Zona 1, Lagarto Zona 2, La Enfermería), Estero Guayabal y Casa Camarón, en la provincia de El Oro; como así también en la Isla Puná (Puerto Roma – Isla Josefina, El Conchal – Isla Mondragón), Estero Ulpiano, Estero Churute, Caimital, Palo Blanco, El Puerto Grande, Chamuzca, Puerto Azul, Puerto Hondo y Sitio Pinguave, en Guayas", reza el comunicado.

Y es que según los resultados del Informe de Verificación del Estado de Muda del Recurso Cangrejo Rojo, en El Oro de 175 cangrejos analizados, 3 -que representan el 1.71 %- no estarían aptos para la captura y posterior consumo. En Guayas se analizaron 161 cangrejos, de los cuales 30 (18.63%), no estarían aptos para la captura y posterior consumo. Del total de la muestra analizada de 336 cangrejos, 33 (9.82%) no estarían aptos para la captura y posterior consumo, señaló.

El proceso y cumplimiento de la medida, bajo estrictos controles

Según el Ministerio de Producción, pese a que los datos obtenidos en el muestreo no otorgan una certeza científica absoluta, se identificó que el porcentaje del recurso cangrejo que se encuentra en estado de post muda es poco significativo, por lo que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) establece el periodo de veda señalado en el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-SRP-2024-0025-A suscrito el 23 de enero de 2024. "Es decir, desde que del 1 al 30 de septiembre de 2024 se prohíbe la extracción, captura, producción y venta de este recurso; derogando así el Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP-2024-0234-A suscrito el 23 de agosto de 2024", señaló.; al hacer hincapié en que los desembarques de cangrejos que se realicen entre el 28 y 31 de agosto serán estrictamente bajo la supervisión de un inspector de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros.

"De la misma manera, el MPCEIP solicita al Instituto Público de Acuacultura y Pesca que instaure una mesa técnica a fin de organizar y levantar información actualizada por zonas, que permita establecer el periodo de veda adecuado, acorde las condiciones actuales del recurso", alertó.

¿Qué pasa si incumplen con lo establecido?

Según han dicho las autoridades, una vez establecida la veda, las sanciones se contemplan en el artículo 71 de la Ley de Pesca, que dispone multas que van de dos a diez remuneraciones básicas unificadas (de $ 920 a $ 4.600) y además prisión de 15 a 60 días o una de estas penas

Para la ciudadanía, este tipo de sanción es la correcta. "Si ya se escuchó al gremio y se hicieron análisis, se tomó una nueva decisión y se mantuvo una semana más para capturar y vender el producto, pues no hay razón para que después se incumpla el proceso y se ponga en riesgo al ecosistema. Las leyes como son", señaló la ciudadana Magali Cortés, quien habita cerca del Mercado Caraguay.

