El proyecto de Ley Animal en Ecuador propone no cocinar cangrejos vivos

Ya lo están tratando en la Asamblea. El proyecto de Ley Orgánica para la promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos, presentado por la Defensoría del Pueblo ante la Comisión de Comisión de biodiversidad de la Asamblea prohíbe, entre otras cosas, "la cocción de ejemplares vivos de crustáceos como el cangrejo y el faenamiento de animales marinos, acuáticos y semiacuáticas sin aturdimiento previo". También propone establecer una jornada laboral para los animales de trabajo.

Este proyecto de ley, que consta de 78 artículos, surge tras una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso elaborar y aprobar una ley que reconozca los derechos de los animales no humanos, incluyendo su bienestar según la especie.

Sobre los animales no humanos marinos, acuáticos y semiacuáticos, esta ley prohíbe, en su artículo 36, la cocción de ejemplares vivos de crustáceos, como los cangrejos y camarones, y el faenamiento de animales marinos sin aturdimiento previo o mediante prácticas que vulneren su bienestar.

El objetivo del aturdimiento, según la Asociación para el Sacrificio Humanitario, es inducir de manera inmediata insensibilidad en los peces. Esto se puede lograr a través de la percusión, que consiste en administrar un golpe fuerte en el cráneo del pez: "Los peces deben permanecer inconscientes hasta su muerte", estipula el reglamento de la asociación internacional".

Según el artículo 12 del proyecto, estas prohibiciones buscan establecer como derecho de los animales no humanos una muerte digna. "Si la muerte de un animal no humano es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal no humano es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida".

¿En qué consiste el horario laboral para los animales ?

En el artículo 15 del proyecto de Ley se habla de los derechos de los animales no humanos destinados a trabajo u oficio, incluidos los perros de asistencia y animales de soporte emocional. En este se estipula que serán acreedores de derechos que incluyen:

No ser explotados ni expuestos a daños en su salud física, psicológica, emocional o comportamental.

Trabajar con una jornada laboral establecida y con limitaciones razonables de años e intensidad del trabajo, dependiendo del oficio y las condiciones físicas y psicológicas según la especie.

Cesar sus actividades de trabajo u oficio en función de su calidad de vida y ciclo vital, garantizando el bienestar animal bajo la responsabilidad de un tutor designado.

No exhibir el pollo asado

El proyecto de Ley también prohíbe, en el artículo 35, exhibir las carcasas enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales.

Así como está redactado, según los productores de la proteína animal, implicaría que no se podría asar cuyes ni pollos ante la vista pública, lo que también podría significar que no se pueden exhibir los cangrejos, como es costumbre, en los cangrejales.

La directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), Diana Espín, señaló al Diario EXPRESO que el gremio insta a los asambleístas a escuchar y analizar sus puntos de vista sobre este proyecto de ley. Por otro lado, el abogado de la corporación, Juan José Grijalva, enfatiza la necesidad de que la ley se base en estudios técnicos y respete la legislación existente, evitando responder únicamente a una ideología.

Frente a esto, miembros de la comisión que analiza el proyecto de Ley han dicho que no se pueden adelantar a suposiciones, porque todavía no existe el texto final del proyecto de la ley de defensa de los animales no humanos.

¿Por qué se cocinan los cangrejos vivos?

Cocinar cangrejos vivos es una práctica culinaria tradicional en muchas culturas y se considera el método estándar en la preparación de mariscos frescos. La descomposición rápida de los cangrejos muertos puede producir toxinas y bacterias peligrosas. Cocinarlos vivos minimiza el riesgo de intoxicación alimentaria, asegurando que el marisco sea seguro para el consumo.

¿En qué estado está el proyecto de ley?

Se está elaborando el informe para el primer debate dentro de la Comisión de biodiversidad de la Asamblea.

