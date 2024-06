Proyecto de ley prohíbe exhibir animal faenado

La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley de Defensa de los Animales No Humanos, que en el artículo 35, literal f, dice que prohíbe exhibir las carcasas enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales.

Así como está redactado, según los productores de la proteína animal, implicaría que no se podría asar cuyes ni pollos ante la vista pública, lo que también podría significar que no se pueden exhibir los cangrejos, como es costumbre, en los cangrejales.

La directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), Diana Espín, indicó a Diario EXPRESO que el gremio pide a los asambleístas que escuchen y analicen sus puntos de vista sobre este proyecto de ley.

El abogado de Conave, Juan José Grijalva, destacó que no están en contra de la protección de los animales, lo que solicitan es que la ley no responda a una ideología, que se base en estudios técnicos y que se respeten las otras leyes que existen.

Pero el asambleísta Franklin Samaniego cuestionó que no se pueden adelantar, porque todavía no existe el texto final del proyecto de la ley de defensa de los animales no humanos. “Los empresarios se están refiriendo solo a una de las cinco propuestas que existen. Se refieren al plan que presentó la Defensoría del Pueblo. La Comisión de Biodiversidad está analizando cinco proyectos, antes de presentar el texto final que iría para el debate en la Asamblea Nacional”, señaló el legislador, quien es parte del grupo que está en pro del bienestar animal y que promueve talleres para concientizar sobre el cuidado y derecho que tienen los animales.

El asesor y expresidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez, presentó sus observaciones al proyecto de la ley semanas atrás ante la Comisión de Biodiversidad. Lo primero que destacó es que los derechos de los animales no humanos no pueden estar por encima de los derechos de las personas, por ejemplo en el derecho a la alimentación.

“Queremos una ley clara y precisa, no algo difuso. En efecto, hay cinco propuestas. Pero, en la que presentó la Defensoría del Pueblo hay omisiones de otras normas jurídicas”, dijo Gómez.

Derecho En el 2022, la Corte Constitucional determinó que los animales son sujetos de derechos y dispuso que se elabore una ley que se apruebe en dos años.

Gómez agregó que es necesario que el borrador de la ley haga una diferencia entre el animal que es mascota, del que es para alimentación y del que es para el trabajo, por ejemplo, existen los perros que ayudan a la detección de la droga.

Otra observación que hizo Gómez es que así como está redactada el borrador de la ley no se podría hacer control de plagas como de mosquitos o de ratones.

Dentro de una de las propuestas se prohibiría el juego de las peleas de gallos, pues el proyecto indica que se prohíbe auspiciar, organizar, realizar, asistir, participar en eventos públicos o privados donde se apueste con animales no humanos o cualquier actividad que constituya un juego de azar en los que sean utilizados como premio o como parte de la actividad.

Hasta las empresas de marketing deben estar atentas a cómo quedará el texto final, porque en uno de los borradores se prohíbe utilizar la imagen de animales no humanos en publicidad para transmitir miedo, violencia, ataques, agresividad y otras situaciones que estigmaticen a los animales no humanos como peligrosos.

